07 августа 2024

Депутат Саблин: военкор Поддубный выжил

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкоры сообщают, что журналист Поддубный находится в тяжелом состоянии Фото:

Военный корреспондент Евгений Поддубный, о смерти которого сообщалось ранее, на самом деле жив. Эту информацию опроверг заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин в своем телеграм-канале.

«Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — написал Саблин. Это подтверждение стало облегчением для многих, кто следил за сообщениями о судьбе известного журналиста.

Военный корреспондент Юрий Котенок также поделился информацией о состоянии Поддубного: «По последним данным, жив. Состояние — тяжелое», — сообщил Котенок. Таким образом, несмотря на серьезность состояния, Поддубный продолжает борьбу за свое здоровье.

Евгений Поддубный известен своей работой в горячих точках и активно освещал конфликт на Украине с 2014 года. Он начинал свои репортажи с киевского Евромайдана, затем освещал события в Крыму и на Донбассе. С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Поддубный продолжил работать в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.

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Военный корреспондент Евгений Поддубный, о смерти которого сообщалось ранее, на самом деле жив. Эту информацию опроверг заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин в своем телеграм-канале. «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — написал Саблин. Это подтверждение стало облегчением для многих, кто следил за сообщениями о судьбе известного журналиста. Военный корреспондент Юрий Котенок также поделился информацией о состоянии Поддубного: «По последним данным, жив. Состояние — тяжелое», — сообщил Котенок. Таким образом, несмотря на серьезность состояния, Поддубный продолжает борьбу за свое здоровье. Евгений Поддубный известен своей работой в горячих точках и активно освещал конфликт на Украине с 2014 года. Он начинал свои репортажи с киевского Евромайдана, затем освещал события в Крыму и на Донбассе. С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Поддубный продолжил работать в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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