Депутат Саблин: военкор Поддубный выжил

08 августа 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Военкоры сообщают, что журналист Поддубный находится в тяжелом состоянии Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Военный корреспондент Евгений Поддубный, о смерти которого сообщалось ранее, на самом деле жив. Эту информацию опроверг заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин в своем телеграм-канале. «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — написал Саблин. Это подтверждение стало облегчением для многих, кто следил за сообщениями о судьбе известного журналиста. Военный корреспондент Юрий Котенок также поделился информацией о состоянии Поддубного: «По последним данным, жив. Состояние — тяжелое», — сообщил Котенок. Таким образом, несмотря на серьезность состояния, Поддубный продолжает борьбу за свое здоровье. Евгений Поддубный известен своей работой в горячих точках и активно освещал конфликт на Украине с 2014 года. Он начинал свои репортажи с киевского Евромайдана, затем освещал события в Крыму и на Донбассе. С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Поддубный продолжил работать в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный корреспондент Евгений Поддубный, о смерти которого сообщалось ранее, на самом деле жив. Эту информацию опроверг заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин в своем телеграм-канале. «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — написал Саблин. Это подтверждение стало облегчением для многих, кто следил за сообщениями о судьбе известного журналиста. Военный корреспондент Юрий Котенок также поделился информацией о состоянии Поддубного: «По последним данным, жив. Состояние — тяжелое», — сообщил Котенок. Таким образом, несмотря на серьезность состояния, Поддубный продолжает борьбу за свое здоровье. Евгений Поддубный известен своей работой в горячих точках и активно освещал конфликт на Украине с 2014 года. Он начинал свои репортажи с киевского Евромайдана, затем освещал события в Крыму и на Донбассе. С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Поддубный продолжил работать в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК.