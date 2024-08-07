Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в Курской области: что известно о состоянии журналиста

Поддубный поступил в Курскую областную больницу

08 августа 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Поддубный поступил в Курскую областную больницу с ранением Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Мино новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области. Сейчас он доставлен в областную больницу. Что известно о состоянии корреспондента — в материале URA.RU. Атака на машину военного корреспондента Известный военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный попал в опасную ситуацию во время выполнения своих профессиональных обязанностей. По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, машину журналиста атаковал FPV-дрон. Инцидент произошел, когда Поддубный осуществлял репортаж из приграничных районов, где в тот момент шли боестолкновения, написал Царев в telegram-канале. Разночтения в сообщениях о состоянии Поддубного Информация о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного появилась в соцсетях и ряде СМИ в 21:00 по московскому времени. Позже эти данные были опровергнуты. Военные корреспонденты Юрий Котенок и Александр Сладков уточнили, что Поддубный выжил после атаки. Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин также подтвердил, что информация о смерти военкора не соответствует действительности. Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии в больнице Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Состояние здоровья Евгения Поддубного Евгений Поддубный находится в больнице Курской области. Об этом сообщили в компании ВГТРК. «Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщает ВГТРК. Ведущий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что военкор получил тяжелое ранение и сейчас находится в больнице. Сообщалось, что за несколько часов до этого военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе. По данным приемной губернатора Курской области, он получил ожоги и травму головы, но его жизнь вне опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области. Сейчас он доставлен в областную больницу. Что известно о состоянии корреспондента — в материале URA.RU. Известный военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный попал в опасную ситуацию во время выполнения своих профессиональных обязанностей. По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, машину журналиста атаковал FPV-дрон. Инцидент произошел, когда Поддубный осуществлял репортаж из приграничных районов, где в тот момент шли боестолкновения, написал Царев в telegram-канале. Информация о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного появилась в соцсетях и ряде СМИ в 21:00 по московскому времени. Позже эти данные были опровергнуты. Военные корреспонденты Юрий Котенок и Александр Сладков уточнили, что Поддубный выжил после атаки. Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин также подтвердил, что информация о смерти военкора не соответствует действительности. Евгений Поддубный находится в больнице Курской области. Об этом сообщили в компании ВГТРК. «Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщает ВГТРК. Ведущий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что военкор получил тяжелое ранение и сейчас находится в больнице. Сообщалось, что за несколько часов до этого военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе. По данным приемной губернатора Курской области, он получил ожоги и травму головы, но его жизнь вне опасности.