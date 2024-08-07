Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в Курской области: что известно о состоянии журналиста

Военкор Евгений Поддубный ранен в Курской области. Сейчас он доставлен в областную больницу. Что известно о состоянии корреспондента — в материале URA.RU.
Атака на машину военного корреспондента
Известный военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный попал в опасную ситуацию во время выполнения своих профессиональных обязанностей. По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, машину журналиста атаковал FPV-дрон. Инцидент произошел, когда Поддубный осуществлял репортаж из приграничных районов, где в тот момент шли боестолкновения, написал Царев в telegram-канале.
Разночтения в сообщениях о состоянии Поддубного
Информация о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного появилась в соцсетях и ряде СМИ в 21:00 по московскому времени. Позже эти данные были опровергнуты. Военные корреспонденты Юрий Котенок и Александр Сладков уточнили, что Поддубный выжил после атаки. Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин также подтвердил, что информация о смерти военкора не соответствует действительности.
Состояние здоровья Евгения Поддубного
Евгений Поддубный находится в больнице Курской области. Об этом сообщили в компании ВГТРК. «Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщает ВГТРК. Ведущий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что военкор получил тяжелое ранение и сейчас находится в больнице. Сообщалось, что за несколько часов до этого военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе. По данным приемной губернатора Курской области, он получил ожоги и травму головы, но его жизнь вне опасности.
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