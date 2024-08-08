Военкор Поддубный попал в реанимацию

Военкор Евгений Поддубный проходит лечение в реанимации. Об этом рассказали представители телеканала, где работает журналист. Они сослались на Минздрав.
«Поддубный получает все необходимое лечение в реанимации. Планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров», — сообщается в telegram-канале ВГТРК «Вести» со ссылкой на данные Минздрава РФ.
В машину военкора Поддубного в Курской области попал дрон ВСУ. Сообщалось о гибели журналиста, но позже стало известно, что он выжил. Корреспондент опубликовал последний репортаж в своем telegram-канале днем в среду, 7 августа. Информацию о гибели корреспондента опроверг заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. Журналист пришел в сознание и получает необходимое лечение в областной больнице.
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