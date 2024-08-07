07 августа 2024

Военкор «Комсомольской правды» рассказал о беседе с Поддубным после ранения

Военкор Коц: Поддубный шутит и беспокоится о своей группе
© Служба новостей «URA.RU»
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Мечеть. Тюмень, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Поддубного доставили в областную больницу Фото:
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Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Военкор Евгений Поддубный, которого тяжело ранили в Курской области, где ведутся бои находится в областной больнице, шутит и беспокоится о своей группе. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

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«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!» — говорится в сообщении.

В приемной Курской областной больницы подтвердили информацию о том, что Поддубный был доставлен в медицинское учреждение. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, журналист пришел в сознание и получает необходимую медицинскую помощь.

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Военкор Евгений Поддубный, которого тяжело ранили в Курской области, где ведутся бои находится в областной больнице, шутит и беспокоится о своей группе. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. «Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!» — говорится в сообщении. В приемной Курской областной больницы подтвердили информацию о том, что Поддубный был доставлен в медицинское учреждение. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, журналист пришел в сознание и получает необходимую медицинскую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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