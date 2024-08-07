Военкор «Комсомольской правды» рассказал о беседе с Поддубным после ранения

Военкор Коц: Поддубный шутит и беспокоится о своей группе

08 августа 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Военкор Евгений Поддубный, которого тяжело ранили в Курской области, где ведутся бои находится в областной больнице, шутит и беспокоится о своей группе. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. «Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!» — говорится в сообщении. В приемной Курской областной больницы подтвердили информацию о том, что Поддубный был доставлен в медицинское учреждение. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, журналист пришел в сознание и получает необходимую медицинскую помощь.