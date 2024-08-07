Военкор «Комсомольской правды» рассказал о беседе с Поддубным после ранения

Военкор Евгений Поддубный, которого тяжело ранили в Курской области, где ведутся бои находится в областной больнице, шутит и беспокоится о своей группе. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!» —
В приемной Курской областной больницы подтвердили информацию о том, что Поддубный был доставлен в медицинское учреждение. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, журналист пришел в сознание и получает необходимую медицинскую помощь.
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