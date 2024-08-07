07 августа 2024

Губернатор Смирнов раскрыл состояние Поддубного после ранения в Курской области

Губернатор Смирнов: Поддубный пришел в сознание
© Служба новостей «URA.RU»
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Поддубный доставлен в областную больницу Фото:
новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Военкор Евгений Поддубный пришел в себя и получает необходимое лечение. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал Смирнов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Поддубный находится в областной больнице. Автомобиль военкора попал под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения.

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Военкор Евгений Поддубный пришел в себя и получает необходимое лечение. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал Смирнов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Поддубный находится в областной больнице. Автомобиль военкора попал под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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