Губернатор Смирнов раскрыл состояние Поддубного после ранения в Курской области

Губернатор Смирнов: Поддубный пришел в сознание

08 августа 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Поддубный доставлен в областную больницу Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области Военкор Евгений Поддубный пришел в себя и получает необходимое лечение. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал Смирнов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Поддубный находится в областной больнице. Автомобиль военкора попал под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военкор Евгений Поддубный пришел в себя и получает необходимое лечение. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал Смирнов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Поддубный находится в областной больнице. Автомобиль военкора попал под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения.