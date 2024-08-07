Губернатор Смирнов раскрыл состояние Поддубного после ранения в Курской области

Поддубный доставлен в областную больницу
новость из сюжетаВоенкор Поддубный тяжело ранен в Курской области
Военкор Евгений Поддубный пришел в себя и получает необходимое лечение. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» —
Ранее сообщалось, что Поддубный находится в областной больнице. Автомобиль военкора попал под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения.
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