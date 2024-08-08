Forbes: ВСУ бросают последние резервы на обреченную вылазку в Курской области

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Украинские боевики несут потери из-за атаки на Курскую область
Украинские боевики несут потери из-за атаки на Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область истощит их последние резервы. Об этом рассказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

«Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — передает Forbes слова Экса.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины, взятый в плен, рассказал о целях своей миссии на территории Российской Федерации. Он утверждает, что задачей украинских военных было создание видеоматериалов для своего командования. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила намерение США связаться с Вооруженными силами Украины для выяснения целей их действий в Курской области, передает телеканал 360.

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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область истощит их последние резервы. Об этом рассказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. «Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — передает Forbes слова Экса. Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины, взятый в плен, рассказал о целях своей миссии на территории Российской Федерации. Он утверждает, что задачей украинских военных было создание видеоматериалов для своего командования. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила намерение США связаться с Вооруженными силами Украины для выяснения целей их действий в Курской области, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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