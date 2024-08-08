Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область истощит их последние резервы. Об этом рассказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
«Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — передает Forbes слова Экса.
Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины, взятый в плен, рассказал о целях своей миссии на территории Российской Федерации. Он утверждает, что задачей украинских военных было создание видеоматериалов для своего командования. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила намерение США связаться с Вооруженными силами Украины для выяснения целей их действий в Курской области, передает телеканал 360.
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