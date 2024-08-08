Плененный солдат ВСУ: приказали занять позиции в Курской области и сделать видео

ВСУ должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, взятый в плен, рассказал о целях своей миссии на территории Российской Федерации. Он утверждает, что задачей украинских военных было создание видеоматериалов для своего командования. Комментарии Белого дома насчет целей Киева — в материале URA.RU.

Заявление пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила намерение Соединенных Штатов Америки связаться с Вооруженными силами Украины для выяснения целей их действий в Курской области. Это заявление было сделано на фоне сообщений о военных инцидентах в регионе.

Жан-Пьер подчеркнула, что США продолжат оказывать поддержку Украине, которую Вашингтон рассматривает как страну, занимающуюся самообороной. Однако детали украинских военных операций предполагается уточнить непосредственно у представителей Украины.

Задачи украинских военнослужащих

Пленный боец ВСУ раскрыл, что задачей украинских солдат было занять позиции на территории Курской области и снять видеоролики для командования. По его словам, после выполнения задания на подразделения обрушились удары артиллерии, а в процессе эвакуации военные столкнулись с преследованием беспилотников.

Видеозапись с пленным бойцом ВСУ

В распоряжении СМИ оказалось видео с пленным украинским солдатом, который был захвачен при попытке проникновения вглубь России. Военнослужащий описал задачу снять материал в селе Гордеевка и утверждает, что потерял сознание после атаки тяжелым оружием.

Реакция России на действия ВСУ

Президент России Владимир Путин назвал атаку «масштабной провокацией» и поручил оказать помощь жителям Курской области. Путин также призвал правительство РФ заняться вопросом безотлагательно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ как попытку Киева посеять панику и демонстрацию активности на фоне неудач на фронте. Она также обвинила Запад в циничном молчании и поддержке киевских «марионеток».

Операция по вылазке в Курскую область была разработана ВСУ совместно со спецслужбами Британии, считает член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев. По его словам, после успешного отражения атаки на Курскую область ожидается ускорение продвижения ВС РФ, учитывая значительные ресурсы, которые Киев вложил в эту операцию. Сейчас спецназ «Ахмат» усиливает позиции в Курской области, сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.