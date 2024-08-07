07 августа 2024

Свердловский солдат вернулся с СВО и убил жену, объявлен план «Перехват»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженный мужчина скрылся
Вооруженный мужчина скрылся Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) участник спецоперации, вернувшийся с фронта, убил свою супругу и скрылся. В городе сейчас объявлен план «Перехват». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Вечером участник СВО, находившийся в отпуске с 27 июля, убил жену и скрылся на автомобиле», — сказал собеседник. Отмечается, что мужчина должен был возвращаться на фронта, однако совершил убийство.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Богдановиче (Свердловская область) участник спецоперации, вернувшийся с фронта, убил свою супругу и скрылся. В городе сейчас объявлен план «Перехват». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Вечером участник СВО, находившийся в отпуске с 27 июля, убил жену и скрылся на автомобиле», — сказал собеседник. Отмечается, что мужчина должен был возвращаться на фронта, однако совершил убийство. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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