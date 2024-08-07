Свердловский солдат вернулся с СВО и убил жену, объявлен план «Перехват»

Вооруженный мужчина скрылся
В Богдановиче (Свердловская область) участник спецоперации, вернувшийся с фронта, убил свою супругу и скрылся. В городе сейчас объявлен план «Перехват». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Вечером участник СВО, находившийся в отпуске с 27 июля, убил жену и скрылся на автомобиле», — сказал собеседник. Отмечается, что мужчина должен был возвращаться на фронта, однако совершил убийство.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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