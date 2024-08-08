Военные РФ ведут активные боевые действия в Суджанском районе

Военные ведут активные действия на территории Суджанского района
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области в Суджанском районе продолжаются активные боевые действия российских военных по оттеснению ВСУ. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.
«Военные ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняют войска за границу РФ», — заявил Белостоцкий в эфире «Первого канала». Он также сказал, что в ближайшие сутки ожидается вытеснение войск за пределы страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.