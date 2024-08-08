Военные РФ ведут активные боевые действия в Суджанском районе

Белостоцкий: военные РФ ведут активные действия по оттеснению ВСУ
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Военные ведут активные действия на территории Суджанского района
Военные ведут активные действия на территории Суджанского района Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области в Суджанском районе продолжаются активные боевые действия российских военных по оттеснению ВСУ. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.

«Военные ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняют войска за границу РФ», — заявил Белостоцкий в эфире «Первого канала». Он также сказал, что в ближайшие сутки ожидается вытеснение войск за пределы страны.

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В Курской области в Суджанском районе продолжаются активные боевые действия российских военных по оттеснению ВСУ. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. «Военные ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняют войска за границу РФ», — заявил Белостоцкий в эфире «Первого канала». Он также сказал, что в ближайшие сутки ожидается вытеснение войск за пределы страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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