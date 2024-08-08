В Челябинске боец СВО заявил об избиении охраной КБ

Ветеран СВО рассказал, что его не выпустила озрана магазина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боец спецоперации из Челябинска Андрей Калистратов обвинил сотрудников частного охранного предприятия «Витязь» в избиении возле магазина «Красное&Белое». Инцидент произошел вечером, когда Андрей заходил в магазин за покупками. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе ОМВД по Челябинску.

«Я вышел из магазина, и меня в спину ударили. Я упал, разбил руки, ноги, джинсы порвал», — рассказал Андрей Калистратов. По словам пострадавшего, ему не ответили, на каком основании его ударили.

Один из свидетелей инцидента рассказал, что сотрудники ЧОП задержали не того человека. По его словам, в магазин часто заходил вор, который выносил товар на мелкие суммы. Когда человека заметили в магазине вновь, сотрудник алкомаркета вызвал охрану. При этом никто в тот момент не заявил, что товары выносил именно задержанный ветеран СВО, а сам Калистратов настаивает на своей невиновности. Как рассказали URA.RU в пресс-службе городской полиции, по данному факту начата проверка.

«Сотрудники полиции проводят проверку по конфликту, произошедшему в одном из алкомаркетов Советского района. Полицейские опрашивают персонал магазина и участников инцидента. Пострадавшему мужчине выдано направление для прохождения судебно-медицинского обследования», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что установление обстоятельств инцидента поставлено на контроль руководством городского УМВД.

URA.RU запросило комментарий в ЧОП «Витязь». К моменту публикации ответ на запрос не поступал.