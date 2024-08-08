В Челябинске боец СВО заявил об избиении охраной КБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, алкоголь, красное белое, магазин, кб
Ветеран СВО рассказал, что его не выпустила озрана магазина Фото:

Боец спецоперации из Челябинска Андрей Калистратов обвинил сотрудников частного охранного предприятия «Витязь» в избиении возле магазина «Красное&Белое». Инцидент произошел вечером, когда Андрей заходил в магазин за покупками. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе ОМВД по Челябинску.

«Я вышел из магазина, и меня в спину ударили. Я упал, разбил руки, ноги, джинсы порвал», — рассказал Андрей Калистратов. По словам пострадавшего, ему не ответили, на каком основании его ударили.

Один из свидетелей инцидента рассказал, что сотрудники ЧОП задержали не того человека. По его словам, в магазин часто заходил вор, который выносил товар на мелкие суммы. Когда человека заметили в магазине вновь, сотрудник алкомаркета вызвал охрану. При этом никто в тот момент не заявил, что товары выносил именно задержанный ветеран СВО, а сам Калистратов настаивает на своей невиновности. Как рассказали URA.RU в пресс-службе городской полиции, по данному факту начата проверка.

«Сотрудники полиции проводят проверку по конфликту, произошедшему в одном из алкомаркетов Советского района. Полицейские опрашивают персонал магазина и участников инцидента. Пострадавшему мужчине выдано направление для прохождения судебно-медицинского обследования», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что установление обстоятельств инцидента поставлено на контроль руководством городского УМВД.

URA.RU запросило комментарий в ЧОП «Витязь». К моменту публикации ответ на запрос не поступал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец спецоперации из Челябинска Андрей Калистратов обвинил сотрудников частного охранного предприятия «Витязь» в избиении возле магазина «Красное&Белое». Инцидент произошел вечером, когда Андрей заходил в магазин за покупками. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе ОМВД по Челябинску. «Я вышел из магазина, и меня в спину ударили. Я упал, разбил руки, ноги, джинсы порвал», — рассказал Андрей Калистратов. По словам пострадавшего, ему не ответили, на каком основании его ударили. Один из свидетелей инцидента рассказал, что сотрудники ЧОП задержали не того человека. По его словам, в магазин часто заходил вор, который выносил товар на мелкие суммы. Когда человека заметили в магазине вновь, сотрудник алкомаркета вызвал охрану. При этом никто в тот момент не заявил, что товары выносил именно задержанный ветеран СВО, а сам Калистратов настаивает на своей невиновности. Как рассказали URA.RU в пресс-службе городской полиции, по данному факту начата проверка. «Сотрудники полиции проводят проверку по конфликту, произошедшему в одном из алкомаркетов Советского района. Полицейские опрашивают персонал магазина и участников инцидента. Пострадавшему мужчине выдано направление для прохождения судебно-медицинского обследования», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что установление обстоятельств инцидента поставлено на контроль руководством городского УМВД. URA.RU запросило комментарий в ЧОП «Витязь». К моменту публикации ответ на запрос не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...