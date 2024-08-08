Сын протоиерея: ВСУ охотятся на жителей Суджи

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
ВСУ атаковали Суджу дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. В результате одной из атак загорелась машина местных жителей, причем отмечается, что внутри находились люди. Об этом заявил сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.

«Украинские беспилотники пытаются атаковать жителей Суджи. В результате одной из таких атак загорелись автомобили местных жителей», — написал Евгений Шестопалов в Telegram. Он отметил, что беспилотники ВСУ атаковали автомобиль гражданских. О судьбе людей, находившихся внутри автомобиля на момент атаки он не сообщил.

До этого военкоры говорили о тяжелой обстановке в городе Суджа. Сообщалось о пулеметных обстрелах. Также писали о гибели гражданских. ВСУ периодические обстреливают приграничные российские территории при помощи беспилотников.

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Украинские военные открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. В результате одной из атак загорелась машина местных жителей, причем отмечается, что внутри находились люди. Об этом заявил сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов. «Украинские беспилотники пытаются атаковать жителей Суджи. В результате одной из таких атак загорелись автомобили местных жителей», — написал Евгений Шестопалов в Telegram. Он отметил, что беспилотники ВСУ атаковали автомобиль гражданских. О судьбе людей, находившихся внутри автомобиля на момент атаки он не сообщил. До этого военкоры говорили о тяжелой обстановке в городе Суджа. Сообщалось о пулеметных обстрелах. Также писали о гибели гражданских. ВСУ периодические обстреливают приграничные российские территории при помощи беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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