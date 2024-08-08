Сын протоиерея: ВСУ охотятся на жителей Суджи

08 августа 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Суджу дронами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. В результате одной из атак загорелась машина местных жителей, причем отмечается, что внутри находились люди. Об этом заявил сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов. «Украинские беспилотники пытаются атаковать жителей Суджи. В результате одной из таких атак загорелись автомобили местных жителей», — написал Евгений Шестопалов в Telegram. Он отметил, что беспилотники ВСУ атаковали автомобиль гражданских. О судьбе людей, находившихся внутри автомобиля на момент атаки он не сообщил. До этого военкоры говорили о тяжелой обстановке в городе Суджа. Сообщалось о пулеметных обстрелах. Также писали о гибели гражданских. ВСУ периодические обстреливают приграничные российские территории при помощи беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. В результате одной из атак загорелась машина местных жителей, причем отмечается, что внутри находились люди. Об этом заявил сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов. «Украинские беспилотники пытаются атаковать жителей Суджи. В результате одной из таких атак загорелись автомобили местных жителей», — написал Евгений Шестопалов в Telegram. Он отметил, что беспилотники ВСУ атаковали автомобиль гражданских. О судьбе людей, находившихся внутри автомобиля на момент атаки он не сообщил. До этого военкоры говорили о тяжелой обстановке в городе Суджа. Сообщалось о пулеметных обстрелах. Также писали о гибели гражданских. ВСУ периодические обстреливают приграничные российские территории при помощи беспилотников.