Сын протоиерея: ВСУ охотятся на жителей Суджи

Украинские военные открыли охоту на жителей города Суджа Курской области. В результате одной из атак загорелась машина местных жителей, причем отмечается, что внутри находились люди. Об этом заявил сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.
«Украинские беспилотники пытаются атаковать жителей Суджи. В результате одной из таких атак загорелись автомобили местных жителей», — написал Евгений Шестопалов в Telegram. Он отметил, что беспилотники ВСУ атаковали автомобиль гражданских. О судьбе людей, находившихся внутри автомобиля на момент атаки он не сообщил.
До этого военкоры говорили о тяжелой обстановке в городе Суджа. Сообщалось о пулеметных обстрелах. Также писали о гибели гражданских. ВСУ периодические обстреливают приграничные российские территории при помощи беспилотников.
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