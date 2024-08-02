Путин поблагодарил Лукашенко за содействие при обмене заключенными с США

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Владимир Путин прибыл в Минск. stock , лукашенко александр, путин
Путин и Лукашенко обсудили обмен заключенными Фото:

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за вклад в процесс обмена заключенными между РФ и США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин позвонил президенту Лукашенко. Он лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Обмен заключенными состоялся вчера. Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов лично встретили освобожденных россиян. Главное об обмене заключенными — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за вклад в процесс обмена заключенными между РФ и США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Путин позвонил президенту Лукашенко. Он лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Обмен заключенными состоялся вчера. Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов лично встретили освобожденных россиян. Главное об обмене заключенными — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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