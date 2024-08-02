Путин поблагодарил Лукашенко за содействие при обмене заключенными с США

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за вклад в процесс обмена заключенными между РФ и США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин позвонил президенту Лукашенко. Он лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Обмен заключенными состоялся вчера. Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов лично встретили освобожденных россиян. Главное об обмене заключенными — в материале URA.RU.
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