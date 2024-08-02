Путин поблагодарил Лукашенко за содействие при обмене заключенными с США

02 августа 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Путин и Лукашенко обсудили обмен заключенными Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за вклад в процесс обмена заключенными между РФ и США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Путин позвонил президенту Лукашенко. Он лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Обмен заключенными состоялся вчера. Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов лично встретили освобожденных россиян. Главное об обмене заключенными — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за вклад в процесс обмена заключенными между РФ и США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Путин позвонил президенту Лукашенко. Он лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Обмен заключенными состоялся вчера. Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов лично встретили освобожденных россиян. Главное об обмене заключенными — в материале URA.RU.