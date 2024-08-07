Бастрыкин вмешался в скандал с мигрантом, пристававшим к школьницам в Сургуте

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на мигранта, который приставал к несовершеннолетним девочкам в Сургуте. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра следственного комитета России.
«В сети Интернет сообщается, что в городе Сургуте мигрант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приставал к двум несовершеннолетним девочкам. После замечаний прохожих мужчина скрылся с места происшествия. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о самом инциденте. Полиция разыскивает мигранта, который в состоянии опьянения приставал к несовершеннолетним девушкам в Сургуте и трогал их за ноги. Соответствующее видео распространилось по местным пабликам в соцсетях.
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