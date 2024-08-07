07 августа 2024

Бастрыкин вмешался в скандал с мигрантом, пристававшим к школьницам в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СКР Бастрыкин взялся за мигранта, пристававшего к девочкам в Сургуте
Глава СКР Бастрыкин взялся за мигранта, пристававшего к девочкам в Сургуте Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на мигранта, который приставал к несовершеннолетним девочкам в Сургуте. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра следственного комитета России.

«В сети Интернет сообщается, что в городе Сургуте мигрант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приставал к двум несовершеннолетним девочкам. После замечаний прохожих мужчина скрылся с места происшествия. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о самом инциденте. Полиция разыскивает мигранта, который в состоянии опьянения приставал к несовершеннолетним девушкам в Сургуте и трогал их за ноги. Соответствующее видео распространилось по местным пабликам в соцсетях.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на мигранта, который приставал к несовершеннолетним девочкам в Сургуте. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра следственного комитета России. «В сети Интернет сообщается, что в городе Сургуте мигрант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приставал к двум несовершеннолетним девочкам. После замечаний прохожих мужчина скрылся с места происшествия. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о самом инциденте. Полиция разыскивает мигранта, который в состоянии опьянения приставал к несовершеннолетним девушкам в Сургуте и трогал их за ноги. Соответствующее видео распространилось по местным пабликам в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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