07 августа 2024

Владелец нефтяных компаний из ХМАО зарегистрировал еще один актив

В ХМАО появилась новая нефтяная компания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО появилась новая нефтяная компания
В ХМАО появилась новая нефтяная компания Фото:

Владелец нескольких нефтяных компаний в ХМАО Тимур Кельгенбаев открыл еще одно предприятие — ООО «НК „Щучьинский“». Основным видом деятельности компании в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) указана добыча нефти и газа.

«ООО „НК ‚Щучьинский‘ зарегистрирован в августе 2024 года в городе Ханты-Мансийске. Основной вид деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа“, — указано в документах, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.

Учредителем компании выступает ООО «ГЕО ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ», генеральным директором и владельцем которой является Тимур Кельгенбаев. Всего в 2024 году бизнесмен открыл шесть компаний, которые занимаются разведкой и добычей нефти и газа. Агентство URA.RU направило в адрес ООО ООО «НК „Щучьинский“» запрос с просьбой рассказать о дальнейших планах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кельгенбаев учредил новую нефтяную компанию «НК „Кызымский“». Она зарегистрирована в Ханты-Мансийске как предприятие по добыче нефти и газа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец нескольких нефтяных компаний в ХМАО Тимур Кельгенбаев открыл еще одно предприятие — ООО «НК „Щучьинский“». Основным видом деятельности компании в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) указана добыча нефти и газа. «ООО „НК ‚Щучьинский‘ зарегистрирован в августе 2024 года в городе Ханты-Мансийске. Основной вид деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа“, — указано в документах, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU. Учредителем компании выступает ООО «ГЕО ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ», генеральным директором и владельцем которой является Тимур Кельгенбаев. Всего в 2024 году бизнесмен открыл шесть компаний, которые занимаются разведкой и добычей нефти и газа. Агентство URA.RU направило в адрес ООО ООО «НК „Щучьинский“» запрос с просьбой рассказать о дальнейших планах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Кельгенбаев учредил новую нефтяную компанию «НК „Кызымский“». Она зарегистрирована в Ханты-Мансийске как предприятие по добыче нефти и газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...