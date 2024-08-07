Владелец нефтяных компаний из ХМАО зарегистрировал еще один актив

Владелец нескольких нефтяных компаний в ХМАО Тимур Кельгенбаев открыл еще одно предприятие — ООО «НК „Щучьинский“». Основным видом деятельности компании в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) указана добыча нефти и газа.
«ООО „НК ‚Щучьинский‘ зарегистрирован в августе 2024 года в городе Ханты-Мансийске. Основной вид деятельности — добыча нефти и нефтяного (попутного) газа“, — указано в документах, которые имеются в распоряжении агентства URA.RU.
Учредителем компании выступает ООО «ГЕО ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ», генеральным директором и владельцем которой является Тимур Кельгенбаев. Всего в 2024 году бизнесмен открыл шесть компаний, которые занимаются разведкой и добычей нефти и газа. Агентство URA.RU направило в адрес ООО ООО «НК „Щучьинский“» запрос с просьбой рассказать о дальнейших планах. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Кельгенбаев учредил новую нефтяную компанию «НК „Кызымский“». Она зарегистрирована в Ханты-Мансийске как предприятие по добыче нефти и газа.
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