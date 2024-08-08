В Еврокомиссии пытались назвать нападение ВСУ на Курскую область «самообороной»

08 августа 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Депутат Еврокомиссии Петер Сано заявил, что нападение ВСУ на Курскую область — это «законная самооборона» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Нападение ВСУ на Курскую область было самообороной Украины, на которую у нее есть «законное право». Об этом заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Сано. «В рамках законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по противнику там, где она считает это необходимым не только на своей территории, но и на территории противника», — сообщил Петер Стано на брифинге. Его слова передают РИА Новости. Сано также добавил, что атака ВСУ на Курскую область не повлияет на поддержку Западом киевского режима. Новость по теме «Продвижение не допущено»: что известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область к этому часу Рано утром 6 августа украинские боевики начали вторжение на территорию Курской области. Силы российской армии и ФСБ отразили нападение ВСУ, однако его результатом стали 38 пострадавших, среди которых было девять детей. Также жертвами украинского нападения стали четверо погибших, сообщает «Национальная служба новостей». Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другим. Об этом сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение ВСУ на Курскую область было самообороной Украины, на которую у нее есть «законное право». Об этом заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Сано. «В рамках законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по противнику там, где она считает это необходимым не только на своей территории, но и на территории противника», — сообщил Петер Стано на брифинге. Его слова передают РИА Новости. Сано также добавил, что атака ВСУ на Курскую область не повлияет на поддержку Западом киевского режима. Рано утром 6 августа украинские боевики начали вторжение на территорию Курской области. Силы российской армии и ФСБ отразили нападение ВСУ, однако его результатом стали 38 пострадавших, среди которых было девять детей. Также жертвами украинского нападения стали четверо погибших, сообщает «Национальная служба новостей». Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другим. Об этом сообщает RT.