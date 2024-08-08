«Продвижение не допущено»: что известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область к этому часу

Минобороны: в Курской области потери ВСУ составили 660 военных

08 августа 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают защищать Курскую область Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины продолжают попытки прорыва в Курскую область. На данный момент ведутся активные боевые действия по оттеснению украинских военных к границе России. Что известно о происходящем сейчас — в материале URA.RU. Пресечение продвижения ВСУ Силами группировки «Север» совместно с ФСБ России были пресечены попытки продвижения и прорыва формирований Вооруженных Сил Украины в Суджанском и Кореневском округах Курской области. Эти действия были направлены на предотвращение дальнейшего продвижения украинских войск вглубь российской территории. Минобороны РФ сообщают об осуществлении огневого поражения скоплений силы противника, наносятся авиаудары. Потери ВСУ на Курском направлении С начала боевых действий на курском направлении Украина потеряла 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. За последние сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. Эвакуация местных жителей В связи с обострением ситуации было проведено эвакуация около трех тысяч жителей приграничных населенных пунктов, что стало необходимой мерой для обеспечения их безопасности. Они сейчас находятся в пунктах временного размещения, для приема подготовили 21 пункт. Погибшие и пострадавшие Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о текущем состоянии здоровья населения в контексте недавних событий. Зарегистрировано 34 пострадавших, среди которых пятеро детей. Все они проходят лечение в стационарах. Среди погибших числятся пять человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины продолжают попытки прорыва в Курскую область. На данный момент ведутся активные боевые действия по оттеснению украинских военных к границе России. Что известно о происходящем сейчас — в материале URA.RU. Силами группировки «Север» совместно с ФСБ России были пресечены попытки продвижения и прорыва формирований Вооруженных Сил Украины в Суджанском и Кореневском округах Курской области. Эти действия были направлены на предотвращение дальнейшего продвижения украинских войск вглубь российской территории. Минобороны РФ сообщают об осуществлении огневого поражения скоплений силы противника, наносятся авиаудары. С начала боевых действий на курском направлении Украина потеряла 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. За последние сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. В связи с обострением ситуации было проведено эвакуация около трех тысяч жителей приграничных населенных пунктов, что стало необходимой мерой для обеспечения их безопасности. Они сейчас находятся в пунктах временного размещения, для приема подготовили 21 пункт. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о текущем состоянии здоровья населения в контексте недавних событий. Зарегистрировано 34 пострадавших, среди которых пятеро детей. Все они проходят лечение в стационарах. Среди погибших числятся пять человек.