Президент проверил на прочность главу пострадавшего региона

Президент России Владимир Путин проверил на прочность врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. Так пояснил URA.RU встречу главы государства с руководителем региона генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Аналитик полагает, что у Смирнова есть шанс попасть в команду президента.
Глава страны заслушал доклад о ситуации в регионе и ликвидации последствий атаки ВСУ. «Алексей Борисович [Смирнов], вы не так давно назначены на эту должность, но жизнь ставит перед вами неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у вас, безусловно, есть. Это требует от вас, сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач», — сказал Путин на встрече со Смирновым.
В свою очередь, глава Курской области доложил президенту о ситуации в регионе, о том как реализуется помощь пострадавшим, об эвакуации курян. В том числе, речь шла о временных пунктах пропуска, медицинском обеспечении и других вопросах.
Путин поручил Смирнову «доходить до каждой семьи» в вопросах оказания помощи. В том числе, оценить ущерб, помочь жителям, утратившим имущество и жилье.
«Вам, конечно, сейчас нужно быть на месте. Но мы с вами эту работу и эти контакты продолжим. Курская область — перспективный район, очень интересный, и я уверен, вам там будет интересно работать. А вы со своей стороны сделаете все, чтобы область решала те задачи развития, которые перед ней стоят», — резюмировал Путин.
Нападение на Курскую область со стороны ВСУ стало определенным экзаменом для Алексея Смирнова, назначенного на пост в мае 2024 года, считает Мухин. По его словам, встреча российского лидера с главой пострадавшего региона также необходима, чтобы оказать моральную поддержку со стороны президента.
Ситуация в Курской области, по мнению Мухина, помогает Смирнову укрепить свое политическое положение и статус. Этому способствует демонстративная помощь со стороны верховной власти, региональных руководителей и федерального правительства.
«Это очень хороший шанс для Смирнова попасть в команду, причем в команду ближнего круга президента. Если Смирнов оправдает доверие, Путин, скорее всего, включит его в особую когорту губернаторов, с которыми он общается, так сказать, по телефонному звонку. В перспективе у Смирнова не будет никаких проблем с коммуникацией с верховной властью, с Путиным лично. Путин не забывает такие ситуации. Если человек себя показывает, то Путин „ведет его по жизни“», — подчеркнул политолог.
Мухин добавил, что таких примеров большое количество. Например, глава ДНР Денис Пушилин: «ДНР — проблемная зона, и президент постоянно с Пушилиным общается. Постоянно демонстрирует его, глава региона стал спикером на федеральных каналах. Президент явно „ведет“ его. У Смирнова, если он правильно себя поставит и выдержит это испытание, есть хорошие перспективы на работу на федеральном уровне потом».
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