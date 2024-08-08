Президент проверил на прочность главу пострадавшего региона

Путин уверен в успехе Смирнова на посту главы Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Владимир Путин подчеркнул, что работа на посту главы Курской области сегодня требует мужества и собранности
Президент Владимир Путин подчеркнул, что работа на посту главы Курской области сегодня требует мужества и собранности Фото:

Президент России Владимир Путин проверил на прочность врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. Так пояснил URA.RU встречу главы государства с руководителем региона генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Аналитик полагает, что у Смирнова есть шанс попасть в команду президента.

Путин заявил, что жизнь ставит перед Смирновым (на фото) неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям
Путин заявил, что жизнь ставит перед Смирновым (на фото) неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям
Фото:

Глава страны заслушал доклад о ситуации в регионе и ликвидации последствий атаки ВСУ. «Алексей Борисович [Смирнов], вы не так давно назначены на эту должность, но жизнь ставит перед вами неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у вас, безусловно, есть. Это требует от вас, сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач», — сказал Путин на встрече со Смирновым.

В свою очередь, глава Курской области доложил президенту о ситуации в регионе, о том как реализуется помощь пострадавшим, об эвакуации курян. В том числе, речь шла о временных пунктах пропуска, медицинском обеспечении и других вопросах.

Путин поручил Смирнову «доходить до каждой семьи» в вопросах оказания помощи. В том числе, оценить ущерб, помочь жителям, утратившим имущество и жилье.

«Вам, конечно, сейчас нужно быть на месте. Но мы с вами эту работу и эти контакты продолжим. Курская область — перспективный район, очень интересный, и я уверен, вам там будет интересно работать. А вы со своей стороны сделаете все, чтобы область решала те задачи развития, которые перед ней стоят», — резюмировал Путин.
Нападение ВСУ на Курскую область стало экзаменом для Смирнова, полагает собеседник URA.RU
Нападение ВСУ на Курскую область стало экзаменом для Смирнова, полагает собеседник URA.RU
Фото:

Нападение на Курскую область со стороны ВСУ стало определенным экзаменом для Алексея Смирнова, назначенного на пост в мае 2024 года, считает Мухин. По его словам, встреча российского лидера с главой пострадавшего региона также необходима, чтобы оказать моральную поддержку со стороны президента.

Ситуация в Курской области, по мнению Мухина, помогает Смирнову укрепить свое политическое положение и статус. Этому способствует демонстративная помощь со стороны верховной власти, региональных руководителей и федерального правительства.

«Это очень хороший шанс для Смирнова попасть в команду, причем в команду ближнего круга президента. Если Смирнов оправдает доверие, Путин, скорее всего, включит его в особую когорту губернаторов, с которыми он общается, так сказать, по телефонному звонку. В перспективе у Смирнова не будет никаких проблем с коммуникацией с верховной властью, с Путиным лично. Путин не забывает такие ситуации. Если человек себя показывает, то Путин „ведет его по жизни“», — подчеркнул политолог.

Мухин добавил, что таких примеров большое количество. Например, глава ДНР Денис Пушилин: «ДНР — проблемная зона, и президент постоянно с Пушилиным общается. Постоянно демонстрирует его, глава региона стал спикером на федеральных каналах. Президент явно „ведет“ его. У Смирнова, если он правильно себя поставит и выдержит это испытание, есть хорошие перспективы на работу на федеральном уровне потом».

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Президент России Владимир Путин проверил на прочность врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. Так пояснил URA.RU встречу главы государства с руководителем региона генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Аналитик полагает, что у Смирнова есть шанс попасть в команду президента. Глава страны заслушал доклад о ситуации в регионе и ликвидации последствий атаки ВСУ. «Алексей Борисович [Смирнов], вы не так давно назначены на эту должность, но жизнь ставит перед вами неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у вас, безусловно, есть. Это требует от вас, сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач», — сказал Путин на встрече со Смирновым. В свою очередь, глава Курской области доложил президенту о ситуации в регионе, о том как реализуется помощь пострадавшим, об эвакуации курян. В том числе, речь шла о временных пунктах пропуска, медицинском обеспечении и других вопросах. Путин поручил Смирнову «доходить до каждой семьи» в вопросах оказания помощи. В том числе, оценить ущерб, помочь жителям, утратившим имущество и жилье. Нападение на Курскую область со стороны ВСУ стало определенным экзаменом для Алексея Смирнова, назначенного на пост в мае 2024 года, считает Мухин. По его словам, встреча российского лидера с главой пострадавшего региона также необходима, чтобы оказать моральную поддержку со стороны президента. Ситуация в Курской области, по мнению Мухина, помогает Смирнову укрепить свое политическое положение и статус. Этому способствует демонстративная помощь со стороны верховной власти, региональных руководителей и федерального правительства. Мухин добавил, что таких примеров большое количество. Например, глава ДНР Денис Пушилин: «ДНР — проблемная зона, и президент постоянно с Пушилиным общается. Постоянно демонстрирует его, глава региона стал спикером на федеральных каналах. Президент явно „ведет“ его. У Смирнова, если он правильно себя поставит и выдержит это испытание, есть хорошие перспективы на работу на федеральном уровне потом».
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© Служба новостей «URA.RU»
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