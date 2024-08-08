Российские водители рискуют нарваться на новый штраф с 2025 года

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение

09 августа 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

Депутаты разберутся, будут ли выносить штрафы сотрудники ГАИ или МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России могут ввести наказания для водителей за опасное вождение. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен на осенней сессии. «Уже с 2025 года водителей могут начать штрафовать за опасное вождение. Законопроект, который вводит новые меры, Госдума рассмотрит в осеннюю сессию», — сообщили «Известия». Отмечается, что в случае принятия инициативы нарушителям может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, если правонарушение совершено впервые. За повторное — лишение прав до трех месяцев. Депутат и один из авторов законопроекта Ярослав Нилов отметил, что законопроект поможет устранить пробел в законодательстве, где введено понятие «опасное вождение», но санкций за это не предусмотрено. Также после согласования с правительством будет определено, кто будет выносить решение о штрафах. К органам внутренних дел могут быть добавлены Госавтоинспекция и суд. Ранее в Москве заработали новые штрафы за стоянку на «направляющем островке». Так, столичных водителей предупредили о штрафах в 2500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России могут ввести наказания для водителей за опасное вождение. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен на осенней сессии. «Уже с 2025 года водителей могут начать штрафовать за опасное вождение. Законопроект, который вводит новые меры, Госдума рассмотрит в осеннюю сессию», — сообщили «Известия». Отмечается, что в случае принятия инициативы нарушителям может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, если правонарушение совершено впервые. За повторное — лишение прав до трех месяцев. Депутат и один из авторов законопроекта Ярослав Нилов отметил, что законопроект поможет устранить пробел в законодательстве, где введено понятие «опасное вождение», но санкций за это не предусмотрено. Также после согласования с правительством будет определено, кто будет выносить решение о штрафах. К органам внутренних дел могут быть добавлены Госавтоинспекция и суд. Ранее в Москве заработали новые штрафы за стоянку на «направляющем островке». Так, столичных водителей предупредили о штрафах в 2500 рублей.