08 августа 2024

Российские водители рискуют нарваться на новый штраф с 2025 года

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за опасное вождение
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты разберутся, будут ли выносить штрафы сотрудники ГАИ или МВД Фото:

В России могут ввести наказания для водителей за опасное вождение. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен на осенней сессии.

«Уже с 2025 года водителей могут начать штрафовать за опасное вождение. Законопроект, который вводит новые меры, Госдума рассмотрит в осеннюю сессию», — сообщили «Известия». Отмечается, что в случае принятия инициативы нарушителям может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, если правонарушение совершено впервые. За повторное — лишение прав до трех месяцев.

Депутат и один из авторов законопроекта Ярослав Нилов отметил, что законопроект поможет устранить пробел в законодательстве, где введено понятие «опасное вождение», но санкций за это не предусмотрено. Также после согласования с правительством будет определено, кто будет выносить решение о штрафах. К органам внутренних дел могут быть добавлены Госавтоинспекция и суд.

Ранее в Москве заработали новые штрафы за стоянку на «направляющем островке». Так, столичных водителей предупредили о штрафах в 2500 рублей.

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В России могут ввести наказания для водителей за опасное вождение. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен на осенней сессии. «Уже с 2025 года водителей могут начать штрафовать за опасное вождение. Законопроект, который вводит новые меры, Госдума рассмотрит в осеннюю сессию», — сообщили «Известия». Отмечается, что в случае принятия инициативы нарушителям может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, если правонарушение совершено впервые. За повторное — лишение прав до трех месяцев. Депутат и один из авторов законопроекта Ярослав Нилов отметил, что законопроект поможет устранить пробел в законодательстве, где введено понятие «опасное вождение», но санкций за это не предусмотрено. Также после согласования с правительством будет определено, кто будет выносить решение о штрафах. К органам внутренних дел могут быть добавлены Госавтоинспекция и суд. Ранее в Москве заработали новые штрафы за стоянку на «направляющем островке». Так, столичных водителей предупредили о штрафах в 2500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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