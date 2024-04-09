В России введут новые штрафы за нарушение ПДД

В Москве заработали новые штрафы за остановку на «направляющем островке»

09 апреля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Новая система штрафов работает пока только в Москве в рамках «пилота» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве водителям стали приходить новые штрафы — за стоянку на «направляющем островке», который разделяет потоки. Нарушителю придется заплатить 2,5 тысячи рублей, рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД). «„Направляющий островок“ представляет собой дорожный элемент для разделения или слияния транспортных потоков, который либо находится на одном уровне с проезжей частью, либо приподнят над ней. Штраф за стоянку на нем — 2 500 рублей», — сообщает ЦОДД, передает Коммерсант. Если водитель заехал на островок, то у него есть пять минут, чтобы его покинуть. Если он не успеет, то получит штраф. Пока такая система работает только на набережной Академика Туполева в Лефортово (Москва) в рамках пилота. В ЦОДД уточнили, что стоянка в таком месте может спровоцировать ДТП. Дело в том, что она огранивает обзор для других водителей. Если система будет успешной, то камеры установят и в других местах. Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский отметил, что такие «островки» ранее спасали при поломке транспорта. Также водитель может попасть на них, объезжая место ДТП или дорожные работы. В итоге водитель может простоять там больше пяти минут, хотя правила он не нарушал. В ЦОДД заявили, что в случае изменения движения потока каждая ситуация будет оцениваться индивидуально. Если разметки не видно, то видео будет присылаться со специальной отметкой в ГИБДД. Там инспектор будет принимать решение: выписывать штраф или нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве водителям стали приходить новые штрафы — за стоянку на «направляющем островке», который разделяет потоки. Нарушителю придется заплатить 2,5 тысячи рублей, рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД). «„Направляющий островок“ представляет собой дорожный элемент для разделения или слияния транспортных потоков, который либо находится на одном уровне с проезжей частью, либо приподнят над ней. Штраф за стоянку на нем — 2 500 рублей», — сообщает ЦОДД, передает Коммерсант. Если водитель заехал на островок, то у него есть пять минут, чтобы его покинуть. Если он не успеет, то получит штраф. Пока такая система работает только на набережной Академика Туполева в Лефортово (Москва) в рамках пилота. В ЦОДД уточнили, что стоянка в таком месте может спровоцировать ДТП. Дело в том, что она огранивает обзор для других водителей. Если система будет успешной, то камеры установят и в других местах. Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский отметил, что такие «островки» ранее спасали при поломке транспорта. Также водитель может попасть на них, объезжая место ДТП или дорожные работы. В итоге водитель может простоять там больше пяти минут, хотя правила он не нарушал. В ЦОДД заявили, что в случае изменения движения потока каждая ситуация будет оцениваться индивидуально. Если разметки не видно, то видео будет присылаться со специальной отметкой в ГИБДД. Там инспектор будет принимать решение: выписывать штраф или нет.