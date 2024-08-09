Российские Су-25 поразили боевиков ВСУ у Курской области

Минобороны: ВС РФ ударили неуправляемыми авиаракетами по ВСУ в Курской области
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ВСУ понесли большие потери в результате удара ВС РФ по личному составу и технике
ВСУ понесли большие потери в результате удара ВС РФ по личному составу и технике Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 осуществили атаку с использованием неуправляемых авиаракет по личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины, расположенных в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Экипажи <...> нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в заявлении, передает РИА Новости. В результате атаки были выполнены противоракетные маневры, после чего экипажи безопасно вернулись на базовый аэродром.

Летчик Су-25 назвал операцию ответом на «киевскую медийную провокацию». Он заявил о значительных потерях противника в личном составе и технике. 

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Экипажи штурмовиков Су-25 осуществили атаку с использованием неуправляемых авиаракет по личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины, расположенных в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Экипажи <...> нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в заявлении, передает РИА Новости. В результате атаки были выполнены противоракетные маневры, после чего экипажи безопасно вернулись на базовый аэродром. Летчик Су-25 назвал операцию ответом на «киевскую медийную провокацию». Он заявил о значительных потерях противника в личном составе и технике. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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