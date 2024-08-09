Российские Су-25 поразили боевиков ВСУ у Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 осуществили атаку с использованием неуправляемых авиаракет по личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины, расположенных в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Экипажи <...> нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в заявлении, передает РИА Новости. В результате атаки были выполнены противоракетные маневры, после чего экипажи безопасно вернулись на базовый аэродром.
Летчик Су-25 назвал операцию ответом на «киевскую медийную провокацию». Он заявил о значительных потерях противника в личном составе и технике.
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