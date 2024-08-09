«Позвольте ребенку получать двойки»: пермский психолог — о подготовке детей к школе

Пермский психолог Щербакова: перед учебным годом детям нужно восстановить режим

10 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

К новому учебному году важно подготовиться не только детям, но и родителям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В преддверии нового учебного года родители уделяют достаточно внимания покупке новой формы и поиску репетиторов, забывая о подготовке организма школьника к учебным нагрузкам. При этом настроиться на занятия стоит не только детям, но и родителям. Пермский семейный психолог Яна Щербакова рассказала URA.RU, как подготовить ребенка к школе, на какие моменты стоит обратить внимание взрослым и почему чрезмерный контроль над домашним заданием может разрушить семью. Создайте для ребенка атмосферу завершения каникул В первую очередь, родителям рекомендуют восстановить режим сна школьников. То есть, рано ложиться и рано вставать. Для выработки этой полезной привычки достаточно несколько недель. На сайте Роспотребнадзора сказано, что ребенок должен спать 10 — 10,5 часов в день. «Летние каникулы могут сбить наш внутренний биологический ритм, и это особенно касается детей. Вспомните, как вы себя чувствуете после долгого перелета через несколько часовых поясов: усталость, низкая энергия, ощущение „варености“. Дети, не восстановившие свой режим, столкнутся с трудностями адаптации к школьному графику», — рассказала Яна Щербакова. Она добавила, что наладить режим дня школьника и привить ему дисциплину — задача сложная. Ответственность за ее выполнение полностью лежит на взрослых. «У недисциплинированных родителей — недисциплинированные дети», — отметила психолог. Поход за покупками поможет ребенку осознать, что скоро начнется учеба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следующим шагом будет воссоздание атмосферы завершения школьных каникул. Для этого нужно организовать ритуалы для подготовки к учебе, например, поход по магазинам в поисках новой формы, тетрадей и других необходимых вещей или визит к парикмахеру. «Эти маленькие радости помогут ему с нетерпением ждать встречи с одноклассниками и настроят на позитивный лад. Таким образом, помогите ребенку осознать, что лето подходит к концу.», — отметила психолог. Еще один момент, о котором не советуют забывать — чтение. «Если ваш ребенок не прочел список рекомендуемой литературы, рассмотрите варианты краткосрочного курса скорочтения», — добавила психолог. Не менее важна подготовка родителей Взрослым тоже необходима специальная подготовка, отметила Яна Щербакова. В августе стоит определиться с дополнительными кружками и секциями для ребенка, подать заявления на зачисление. А также пересмотреть свои ошибки в контроле за успеваемостью школьника и выбрать наиболее эффективную стратегию взаимодействия с ребенком. «Вместо привычного вопроса „Что ты сегодня получил?“ задавайте вопрос „Как ты?“. Представьте, что вы приходите домой с работы, а ваш партнер спрашивает вас: „Сколько ты заработал сегодня?“ Разве это не кажется странным? Иногда важнее узнать о том, что произошло в жизни ребенка, чем-то, какую оценку ему поставили», — отметила Яна Щербакова. Она добавила, что если у родителя и ребенка не возникает теплый эмоциональный контакт, это повод обратиться к психологу за консультацией. Также специалисты могут помочь справиться с кризисными моментами. Такими, как адаптация к новой школе, переезд или гормональные изменения подросткового периода. Верните ответственность за учебу в школе Родителям не рекомендуют строго контролировать оценки детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многие родители привыкли следить за домашним заданием и делать его вместе с детьми. Одна из причин перекладывания ответственности за учебу на плечи семьи заключается в затянувшемся кризисе в сфере образования и дефиците педагогических кадров. Но это не помогает наладить отношения между родителями и детьми, а, наоборот, может их разрушить. «„Коробочка“ ответственности за успеваемость ребенка перешла к родителям. Выполнение школьных уроков воспринимается взрослыми как личная успеваемость или неуспеваемость. Тем самым, они превратились в педагогов, минуя самую главную родительскую задачу — принимать и любить ребенка», — рассказала Яна Щербакова. Психолог отмечает, что в партнерских отношениях между родителями и школой нет ничего страшного, но это может стать причиной конфликтов в семье. «Мамы „не вывозят“ такой нагрузки — работать, смотреть за хозяйством и учить ребенка. Поэтому нужно, чтобы каждый занимался своим делом», — рассказала психолог. Эксперт рекомендует вернуть ответственность за образовательный процесс школе и самому ребенку. Есть «экологичные» способы, как это сделать, но на это нужно время. Сначала родителю нужно сообщить ребенку о том, что он отвечает за свою успеваемость. Затем постепенно делегировать задачу за задачей. Важно, чтобы взрослый не отказывался от своего решения, не напоминал, а также не лез с указаниями к школьнику. «Позвольте ребенку совершать ошибки и получать свои двойки. Поддерживайте его в промахах и верьте в потенциал. Помните, что в погоне за отметками, мы рискуем окончательно испортить отношения с ребенком, надломить его самооценку и внутреннюю мотивацию к саморазвитию. Золотое правило для родителей: хотите влиять на школьника, работайте над эмоциональной близостью, контактом и доверием», — добавила психолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии нового учебного года родители уделяют достаточно внимания покупке новой формы и поиску репетиторов, забывая о подготовке организма школьника к учебным нагрузкам. При этом настроиться на занятия стоит не только детям, но и родителям. Пермский семейный психолог Яна Щербакова рассказала URA.RU, как подготовить ребенка к школе, на какие моменты стоит обратить внимание взрослым и почему чрезмерный контроль над домашним заданием может разрушить семью. В первую очередь, родителям рекомендуют восстановить режим сна школьников. То есть, рано ложиться и рано вставать. Для выработки этой полезной привычки достаточно несколько недель. На сайте Роспотребнадзора сказано, что ребенок должен спать 10 — 10,5 часов в день. Она добавила, что наладить режим дня школьника и привить ему дисциплину — задача сложная. Ответственность за ее выполнение полностью лежит на взрослых. «У недисциплинированных родителей — недисциплинированные дети», — отметила психолог. Следующим шагом будет воссоздание атмосферы завершения школьных каникул. Для этого нужно организовать ритуалы для подготовки к учебе, например, поход по магазинам в поисках новой формы, тетрадей и других необходимых вещей или визит к парикмахеру. «Эти маленькие радости помогут ему с нетерпением ждать встречи с одноклассниками и настроят на позитивный лад. Таким образом, помогите ребенку осознать, что лето подходит к концу.», — отметила психолог. Еще один момент, о котором не советуют забывать — чтение. «Если ваш ребенок не прочел список рекомендуемой литературы, рассмотрите варианты краткосрочного курса скорочтения», — добавила психолог. Взрослым тоже необходима специальная подготовка, отметила Яна Щербакова. В августе стоит определиться с дополнительными кружками и секциями для ребенка, подать заявления на зачисление. А также пересмотреть свои ошибки в контроле за успеваемостью школьника и выбрать наиболее эффективную стратегию взаимодействия с ребенком. Она добавила, что если у родителя и ребенка не возникает теплый эмоциональный контакт, это повод обратиться к психологу за консультацией. Также специалисты могут помочь справиться с кризисными моментами. Такими, как адаптация к новой школе, переезд или гормональные изменения подросткового периода. Многие родители привыкли следить за домашним заданием и делать его вместе с детьми. Одна из причин перекладывания ответственности за учебу на плечи семьи заключается в затянувшемся кризисе в сфере образования и дефиците педагогических кадров. Но это не помогает наладить отношения между родителями и детьми, а, наоборот, может их разрушить. «„Коробочка“ ответственности за успеваемость ребенка перешла к родителям. Выполнение школьных уроков воспринимается взрослыми как личная успеваемость или неуспеваемость. Тем самым, они превратились в педагогов, минуя самую главную родительскую задачу — принимать и любить ребенка», — рассказала Яна Щербакова. Психолог отмечает, что в партнерских отношениях между родителями и школой нет ничего страшного, но это может стать причиной конфликтов в семье. «Мамы „не вывозят“ такой нагрузки — работать, смотреть за хозяйством и учить ребенка. Поэтому нужно, чтобы каждый занимался своим делом», — рассказала психолог. Эксперт рекомендует вернуть ответственность за образовательный процесс школе и самому ребенку. Есть «экологичные» способы, как это сделать, но на это нужно время. Сначала родителю нужно сообщить ребенку о том, что он отвечает за свою успеваемость. Затем постепенно делегировать задачу за задачей. Важно, чтобы взрослый не отказывался от своего решения, не напоминал, а также не лез с указаниями к школьнику.