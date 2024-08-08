Свердловчанин напал на мальчика на улице. Видео

09 августа 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Нападение произошло на площади Победы в Первоуральске (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) мужчина набросился на школьника с самокатом. Информация об этом появилась в соцсетях. «Мальчик катался на самокате по площади Победы, когда к нему подбежал неизвестный — повалил школьника на землю и несколько раз ударил по голове», — пишет telegram-канал Ural Mash. Когда произошел инцидент, не уточняется. Предположительно, мальчику — 11 лет, мужчине — около 30. URA.RU обратилось за комментарием в ОМВД России «Первоуральский». В ведомстве сообщили, что информация зарегистрирована, участковые изучают записи с камер видеонаблюдения, ищут мужчину. «Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних устанавливают потерпевшего», — заключили силовики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) мужчина набросился на школьника с самокатом. Информация об этом появилась в соцсетях. «Мальчик катался на самокате по площади Победы, когда к нему подбежал неизвестный — повалил школьника на землю и несколько раз ударил по голове», — пишет telegram-канал Ural Mash. Когда произошел инцидент, не уточняется. Предположительно, мальчику — 11 лет, мужчине — около 30. URA.RU обратилось за комментарием в ОМВД России «Первоуральский». В ведомстве сообщили, что информация зарегистрирована, участковые изучают записи с камер видеонаблюдения, ищут мужчину. «Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних устанавливают потерпевшего», — заключили силовики.