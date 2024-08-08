08 августа 2024

Свердловчанин напал на мальчика на улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, учеба, школьная форма, мальчик, образование, школьник с рюкзаком
Нападение произошло на площади Победы в Первоуральске (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) мужчина набросился на школьника с самокатом. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Мальчик катался на самокате по площади Победы, когда к нему подбежал неизвестный — повалил школьника на землю и несколько раз ударил по голове», — пишет telegram-канал Ural Mash. Когда произошел инцидент, не уточняется. Предположительно, мальчику — 11 лет, мужчине — около 30.

URA.RU обратилось за комментарием в ОМВД России «Первоуральский». В ведомстве сообщили, что информация зарегистрирована, участковые изучают записи с камер видеонаблюдения, ищут мужчину. «Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних устанавливают потерпевшего», — заключили силовики.

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В Первоуральске (Свердловская область) мужчина набросился на школьника с самокатом. Информация об этом появилась в соцсетях. «Мальчик катался на самокате по площади Победы, когда к нему подбежал неизвестный — повалил школьника на землю и несколько раз ударил по голове», — пишет telegram-канал Ural Mash. Когда произошел инцидент, не уточняется. Предположительно, мальчику — 11 лет, мужчине — около 30. URA.RU обратилось за комментарием в ОМВД России «Первоуральский». В ведомстве сообщили, что информация зарегистрирована, участковые изучают записи с камер видеонаблюдения, ищут мужчину. «Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних устанавливают потерпевшего», — заключили силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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