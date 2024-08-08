08 августа 2024

В ХМАО эвакуировали рынок из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске эвакуировали около десятка объектов
В Нижневартовске эвакуировали около десятка объектов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали рынок и еще несколько городских локаций из-за угрозы взрыва, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. По словам инсайдера, предварительно, минирования оказались ложными.

«Сегодня прошла серия ложных минирований в Нижневартовске. Коснулось среди прочего детских садов, образовательных учреждений, суда, торговых центров и рынка. Всего около 10 объектов», — сообщил источник.

Ситуацию URA.RU попросило прокомментировать в администрации Нижневартовска. На момент публикации новости ответ не поступил. Получить информацию в ФСБ по Тюменской области также не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.

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В Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали рынок и еще несколько городских локаций из-за угрозы взрыва, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. По словам инсайдера, предварительно, минирования оказались ложными. «Сегодня прошла серия ложных минирований в Нижневартовске. Коснулось среди прочего детских садов, образовательных учреждений, суда, торговых центров и рынка. Всего около 10 объектов», — сообщил источник. Ситуацию URA.RU попросило прокомментировать в администрации Нижневартовска. На момент публикации новости ответ не поступил. Получить информацию в ФСБ по Тюменской области также не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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