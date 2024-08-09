В Минобороны раскрыли потери ВСУ за время боев на курском направлении

ВСУ несут потери в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Вооруженные силы Украины за время боев на курском направлении потеряли около 945 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники», — говорится в сводке оборонного ведомства. Уточняется, что среди потерь Киева числятся 12 танков, 17 БТР и 67 бронеавтомобилей.
Также в министерстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают отражать нападения ВСУ. Кроме того, наносятся удары по резервам противника в Сумской области, граничащей с курским регионом.
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