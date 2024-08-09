В Минобороны раскрыли потери ВСУ за время боев на курском направлении

Минобороны: за все время на курском направлении ВСУ потеряли до 945 военных
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
ВСУ несут потери в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины за время боев на курском направлении потеряли около 945 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники», — говорится в сводке оборонного ведомства. Уточняется, что среди потерь Киева числятся 12 танков, 17 БТР и 67 бронеавтомобилей.

Также в министерстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают отражать нападения ВСУ. Кроме того, наносятся удары по резервам противника в Сумской области, граничащей с курским регионом.

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Вооруженные силы Украины за время боев на курском направлении потеряли около 945 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники», — говорится в сводке оборонного ведомства. Уточняется, что среди потерь Киева числятся 12 танков, 17 БТР и 67 бронеавтомобилей. Также в министерстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают отражать нападения ВСУ. Кроме того, наносятся удары по резервам противника в Сумской области, граничащей с курским регионом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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