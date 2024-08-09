В Минобороны раскрыли потери ВСУ за время боев на курском направлении

Минобороны: за все время на курском направлении ВСУ потеряли до 945 военных

09 августа 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

ВСУ несут потери в Курской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины за время боев на курском направлении потеряли около 945 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники», — говорится в сводке оборонного ведомства. Уточняется, что среди потерь Киева числятся 12 танков, 17 БТР и 67 бронеавтомобилей. Также в министерстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают отражать нападения ВСУ. Кроме того, наносятся удары по резервам противника в Сумской области, граничащей с курским регионом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины за время боев на курском направлении потеряли около 945 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники», — говорится в сводке оборонного ведомства. Уточняется, что среди потерь Киева числятся 12 танков, 17 БТР и 67 бронеавтомобилей. Также в министерстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают отражать нападения ВСУ. Кроме того, наносятся удары по резервам противника в Сумской области, граничащей с курским регионом.