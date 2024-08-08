Суд ХМАО вынес решение по делу экс-губернатора Комаровой о дискредитации ВС РФ

Окружной суд решил, что экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова не дискредитировала ВС РФ своим высказыванием «Мы не готовились к этой войне». Решение по делу об административном правонарушении осталось неизменным.
«В связи с отсутствием состава административного правонарушения, — оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в материалах окружного суда. До этого суд Нижневартовска также отказался привлекать экс-губернатора по статье о дискредитации армии.
Изначально тюменский общественник Юрий Рябцев потребовал от полицейских привлечь Комарову к административной ответственности из-за ее фразы, сказанной во время встречи с жителями. Однако силовики не нашли в ее словах признаков дискредитации. После этого активист подал в суд на главу полиции Нижневартовска, а также жаловался генпрокурору РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!