08 августа 2024

Суд ХМАО вынес решение по делу экс-губернатора Комаровой о дискредитации ВС РФ

Суд ХМАО оставил без удовлетворения жалобу на Комарову о дискредитации ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение по делу вынес окружной суд
Решение по делу вынес окружной суд Фото:

Окружной суд решил, что экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова не дискредитировала ВС РФ своим высказыванием «Мы не готовились к этой войне». Решение по делу об административном правонарушении осталось неизменным.

«В связи с отсутствием состава административного правонарушения, — оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в материалах окружного суда. До этого суд Нижневартовска также отказался привлекать экс-губернатора по статье о дискредитации армии.

Изначально тюменский общественник Юрий Рябцев потребовал от полицейских привлечь Комарову к административной ответственности из-за ее фразы, сказанной во время встречи с жителями. Однако силовики не нашли в ее словах признаков дискредитации. После этого активист подал в суд на главу полиции Нижневартовска, а также жаловался генпрокурору РФ.

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Окружной суд решил, что экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова не дискредитировала ВС РФ своим высказыванием «Мы не готовились к этой войне». Решение по делу об административном правонарушении осталось неизменным. «В связи с отсутствием состава административного правонарушения, — оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в материалах окружного суда. До этого суд Нижневартовска также отказался привлекать экс-губернатора по статье о дискредитации армии. Изначально тюменский общественник Юрий Рябцев потребовал от полицейских привлечь Комарову к административной ответственности из-за ее фразы, сказанной во время встречи с жителями. Однако силовики не нашли в ее словах признаков дискредитации. После этого активист подал в суд на главу полиции Нижневартовска, а также жаловался генпрокурору РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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