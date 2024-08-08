08 августа 2024

Спасатели ХМАО ищут группу пропавших людей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавших ищут спасатели и местные жители
Пропавших ищут спасатели и местные жители Фото:

В Сургутском районе спасатели второй день ищут группу людей с детьми. Семеро югорчан из числа коренных народов отправились на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище и пропали.

«Люди двигались от стойбищ Асимовы в сторону стойбищ Каймысовы. До настоящего времени до места они не добрались и не выходят на связь. Среди них находилось трое детей», — говорится в telegram-канале МЧС Югры.

Одну из женщин спасатели нашли сегодня утонувшей. Остальных ищут спасатели и местные жители. 

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В Сургутском районе спасатели второй день ищут группу людей с детьми. Семеро югорчан из числа коренных народов отправились на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище и пропали. «Люди двигались от стойбищ Асимовы в сторону стойбищ Каймысовы. До настоящего времени до места они не добрались и не выходят на связь. Среди них находилось трое детей», — говорится в telegram-канале МЧС Югры. Одну из женщин спасатели нашли сегодня утонувшей. Остальных ищут спасатели и местные жители. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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