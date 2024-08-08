Спасатели ХМАО ищут группу пропавших людей с детьми

Пропавших ищут спасатели и местные жители
В Сургутском районе спасатели второй день ищут группу людей с детьми. Семеро югорчан из числа коренных народов отправились на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище и пропали.
«Люди двигались от стойбищ Асимовы в сторону стойбищ Каймысовы. До настоящего времени до места они не добрались и не выходят на связь. Среди них находилось трое детей», — говорится в telegram-канале МЧС Югры.
Одну из женщин спасатели нашли сегодня утонувшей. Остальных ищут спасатели и местные жители.
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