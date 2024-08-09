В центре Екатеринбурга загорелся трамвай. Видео

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Возложение цветов у штаба ЦВО, посвященная Дню Победы. Екатеринбург , трамвай, остановка трамвая, трамвай 18
Пассажиры эвакуировались самостоятельно Фото:

В Екатеринбурге вечером 9 августа на перекрестке проспекта Ленина — улицы Гагарина загорелся трамвай. Пассажиры эвакуировались, рассказал очевидец.

«Прямо сейчас на Ленина — Гагарина загорелся трамвай № 18. Люди уже эвакуировались», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в пожарную охрану сообщений об инциденте не поступало.

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В Екатеринбурге вечером 9 августа на перекрестке проспекта Ленина — улицы Гагарина загорелся трамвай. Пассажиры эвакуировались, рассказал очевидец. «Прямо сейчас на Ленина — Гагарина загорелся трамвай № 18. Люди уже эвакуировались», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в пожарную охрану сообщений об инциденте не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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