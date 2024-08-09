Пассажиры эвакуировались самостоятельно
В Екатеринбурге вечером 9 августа на перекрестке проспекта Ленина — улицы Гагарина загорелся трамвай. Пассажиры эвакуировались, рассказал очевидец.
«Прямо сейчас на Ленина — Гагарина загорелся трамвай № 18. Люди уже эвакуировались», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в пожарную охрану сообщений об инциденте не поступало.
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