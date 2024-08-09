В центре Екатеринбурга загорелся трамвай. Видео

09 августа 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Пассажиры эвакуировались самостоятельно Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге вечером 9 августа на перекрестке проспекта Ленина — улицы Гагарина загорелся трамвай. Пассажиры эвакуировались, рассказал очевидец. «Прямо сейчас на Ленина — Гагарина загорелся трамвай № 18. Люди уже эвакуировались», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в пожарную охрану сообщений об инциденте не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 9 августа на перекрестке проспекта Ленина — улицы Гагарина загорелся трамвай. Пассажиры эвакуировались, рассказал очевидец. «Прямо сейчас на Ленина — Гагарина загорелся трамвай № 18. Люди уже эвакуировались», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что в пожарную охрану сообщений об инциденте не поступало.