Ямальцы раскрыли сколько денег планируют потратить на сборы ребенка в школу

Подготовить ребенка к школе в ЯНАО будет стоить больше десяти тысяч рублей
Ямальские родители потратят на сборы ребенка в школу чуть больше десяти тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса Superjob.
«В Ямало-Ненецком автономном округе траты в этом году обойдутся в среднем в 11 тысяч рублей на ребенка», — отметили специалисты. В среднем в текущем году затраты на сборы в школу выросли на 10% по сравнению с прошлым годом.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО многодетным семьям будут доступны сертификаты на покупку необходимых вещей к школе. Номинал сертификата составляет 15 тысяч рублей.
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