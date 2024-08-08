08 августа 2024

Ямальцы раскрыли сколько денег планируют потратить на сборы ребенка в школу

Ямальские родители потратят 11 тысяч рублей на сборы ребенка в школу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовить ребенка к школе в ЯНАО будет стоить больше десяти тысяч рублей
Подготовить ребенка к школе в ЯНАО будет стоить больше десяти тысяч рублей Фото:

Ямальские родители потратят на сборы ребенка в школу чуть больше десяти тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса Superjob. 

«В Ямало-Ненецком автономном округе траты в этом году обойдутся в среднем в 11 тысяч рублей на ребенка», — отметили специалисты. В среднем в текущем году затраты на сборы в школу выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО многодетным семьям будут доступны сертификаты на покупку необходимых вещей к школе. Номинал сертификата составляет 15 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямальские родители потратят на сборы ребенка в школу чуть больше десяти тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса Superjob.  «В Ямало-Ненецком автономном округе траты в этом году обойдутся в среднем в 11 тысяч рублей на ребенка», — отметили специалисты. В среднем в текущем году затраты на сборы в школу выросли на 10% по сравнению с прошлым годом.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО многодетным семьям будут доступны сертификаты на покупку необходимых вещей к школе. Номинал сертификата составляет 15 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...