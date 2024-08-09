В свердловскую политику пришла загадочная блондинка: кто за ней стоит

Инаугурация нового мэра Сосьвы пройдет 15 августа

10 августа 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

У чиновницы не было реальных оппонентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В топе событий уходящей недели оказался приход в свердловскую политику малознакомой тусовке женщины — Марии Вихаревой. Как-то внезапно и неожиданно для всех она стала главой самого проблемного поселка — Сосьвы, которая едва не сгорела весной 2023-го. URA.RU рассказывает, кто она, екатеринбурженка, решившая полностью изменить жизнь. Инаугурация Вихаревой намечена на 15 августа. Местная дума утвердила ее кандидатуру 6 августа. Мария Вихарева проходила в Турции стажировку по подготовке управленческих кадров Фото: страница Марии Вихаревой в соцсети «Вконтакте» Марии Вихаревой 38 лет. Ее детство в Свердловске прошло, «как у всех советских детей». Училась в 130-м лицее, занималась баскетболом. Про родителей Вихарева предпочла не рассказывать. Поступить после школы на стройфак Вихарева решила из-за того, что ее родственница работала в этой сфере. Получив специальность инженера по водоснабжению в 2008 году, Вихарева устроилась в компанию «Эководстройтех», а затем 13 лет трудилась в АО «Водоканал Свердловской области». Компания занимается проектированием крупных объектов инженерной инфраструктуры, в том числе реконструкцией водоотводных и очистных систем по всему региону. После прохождения президентской «Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» Мария возглавила департамент технического сопровождения. Судьбоносное знакомство с (на тот момент) главой Волчанска Александром Вервейном — «любимым мэром» губернатора Евгения Куйвашева — состоялось во время реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла. По данным URA.RU, именно Вервейн, который с декабря 2023-го работает полпредом Куйвашева в Северном округе и выстраивает на территории собственную политико-административную вертикаль, пролоббировал Вихареву на должность мэра. Вервейн возглавлял конкурсную комиссию по выборам нового главы. Предыдущего — Евгения Преина — он сместил в апреле. На своей странице в соцсети «Вконтакте» Вервейн 7 августа написал, что «за плечами Марии Дмитриевны большой опыт работы в системе ЖКХ, она отличный специалист, грамотный управленец…». Вихарева при этом настаивает, что статусный знакомый ее не продвигал. Александр Вервейн пользуется особым расположением губернатора и задействует этот ресурс при любой возможности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Согласно ее версии, заявку она подала самостоятельно. После адских пожаров в Сосьве в апреле 2023-го Вихарева консультировала профильные службы по вопросам ЖКХ при строительстве сетей водоснабжения и создании новых противопожарных систем. «Эта работа заняла больше года, и я подала заявку должность главы, так как считаю, что мои образование и компетенция позволяют», — настаивает Вихарева. Характер конкурса, в котором победила Вихарева, иллюстрирует факт: ее основным соперником был Юрий Колесниченко — замглавы поселка, после отставки Преина работавший врио мэра. Номинальный кандидат. Сейчас Вихарева учится в магистратуре на специальности «Государственное и муниципальное управление». Она заявила URA.RU, что за день до инаугурации переедет из Екатеринбурга в Сосьву. А вместе с ней ее семья: дочь и муж, так же инженер по образованию. «Без постоянного проживания не получится погрузиться в проблемы города. Находиться на территории [Сосьвы] постоянно — обязанность главы города» — объясняет Вихарева. Мария Вихарева говорит, что связи между ней и братьями Алексеем (лидер фракции «Единой России» в думе Екатеринбурга) и Григорием (глава Белоярского) Вихаревыми нет Фотог: страница Марии Вихароевой в соцсети «ВКонтакте» До сих пор не все бытовые вопросы, связанные с переездом, улажены. Например, чиновница в курсе, что будет жить в доме, который ей выделит муниципалитет, но не знает, где и когда. Совершеннолетний сын, чтобы не прерывать обучение в УрГЭУ, останется в Екатеринбурге, дочь уже записали в сосьвинскую школу №1. В Екатеринбурге она училась во «французской» гимназии №39. Если у маленькой Алены возникнут проблемы в знаниях, придется пользоваться онлайн-сервисами, говорит Мария Вихарева. Гораздо меньше она опасается за финансовое положение семьи. По словам Вихаревой, глобальных перемен в заработной плате не ожидается, ведь и до этого она работала в предприятиях госсектора. «Я иду [в политику], чтобы получить опыт, применить полученное образование. И сделать что-то хорошее для людей» — уверяет новый мэр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В топе событий уходящей недели оказался приход в свердловскую политику малознакомой тусовке женщины — Марии Вихаревой. Как-то внезапно и неожиданно для всех она стала главой самого проблемного поселка — Сосьвы, которая едва не сгорела весной 2023-го. URA.RU рассказывает, кто она, екатеринбурженка, решившая полностью изменить жизнь. Инаугурация Вихаревой намечена на 15 августа. Местная дума утвердила ее кандидатуру 6 августа. Марии Вихаревой 38 лет. Ее детство в Свердловске прошло, «как у всех советских детей». Училась в 130-м лицее, занималась баскетболом. Про родителей Вихарева предпочла не рассказывать. Поступить после школы на стройфак Вихарева решила из-за того, что ее родственница работала в этой сфере. Получив специальность инженера по водоснабжению в 2008 году, Вихарева устроилась в компанию «Эководстройтех», а затем 13 лет трудилась в АО «Водоканал Свердловской области». Компания занимается проектированием крупных объектов инженерной инфраструктуры, в том числе реконструкцией водоотводных и очистных систем по всему региону. После прохождения президентской «Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» Мария возглавила департамент технического сопровождения. Судьбоносное знакомство с (на тот момент) главой Волчанска Александром Вервейном — «любимым мэром» губернатора Евгения Куйвашева — состоялось во время реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла. По данным URA.RU, именно Вервейн, который с декабря 2023-го работает полпредом Куйвашева в Северном округе и выстраивает на территории собственную политико-административную вертикаль, пролоббировал Вихареву на должность мэра. Вервейн возглавлял конкурсную комиссию по выборам нового главы. Предыдущего — Евгения Преина — он сместил в апреле. На своей странице в соцсети «Вконтакте» Вервейн 7 августа написал, что «за плечами Марии Дмитриевны большой опыт работы в системе ЖКХ, она отличный специалист, грамотный управленец…». Вихарева при этом настаивает, что статусный знакомый ее не продвигал. Согласно ее версии, заявку она подала самостоятельно. После адских пожаров в Сосьве в апреле 2023-го Вихарева консультировала профильные службы по вопросам ЖКХ при строительстве сетей водоснабжения и создании новых противопожарных систем. «Эта работа заняла больше года, и я подала заявку должность главы, так как считаю, что мои образование и компетенция позволяют», — настаивает Вихарева. Характер конкурса, в котором победила Вихарева, иллюстрирует факт: ее основным соперником был Юрий Колесниченко — замглавы поселка, после отставки Преина работавший врио мэра. Номинальный кандидат. Сейчас Вихарева учится в магистратуре на специальности «Государственное и муниципальное управление». Она заявила URA.RU, что за день до инаугурации переедет из Екатеринбурга в Сосьву. А вместе с ней ее семья: дочь и муж, так же инженер по образованию. «Без постоянного проживания не получится погрузиться в проблемы города. Находиться на территории [Сосьвы] постоянно — обязанность главы города» — объясняет Вихарева. До сих пор не все бытовые вопросы, связанные с переездом, улажены. Например, чиновница в курсе, что будет жить в доме, который ей выделит муниципалитет, но не знает, где и когда. Совершеннолетний сын, чтобы не прерывать обучение в УрГЭУ, останется в Екатеринбурге, дочь уже записали в сосьвинскую школу №1. В Екатеринбурге она училась во «французской» гимназии №39. Если у маленькой Алены возникнут проблемы в знаниях, придется пользоваться онлайн-сервисами, говорит Мария Вихарева. Гораздо меньше она опасается за финансовое положение семьи. По словам Вихаревой, глобальных перемен в заработной плате не ожидается, ведь и до этого она работала в предприятиях госсектора. «Я иду [в политику], чтобы получить опыт, применить полученное образование. И сделать что-то хорошее для людей» — уверяет новый мэр.