Алаудинов: на курском направлении есть иностранные наемники из Франции и Польши

09 августа 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

В Курской области замечены иностранные наемники, заявил Апты Алаудинов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В настоящий момент к Курской области стягиваются иностранные наемники. В их числе военные из Польши, Франции и других стран. Об этом сообщил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много [на курском направлении]», — сказал Алаудинов в разговоре с военкором Семеном Пеговым. Сообщение опубликовано в telegram-канале последнего. До этого Алаудинов также говорил о наемниках из Грузии. В настоящий момент «Ахмат» работает в Курской области, где пытаются прорваться вглубь украинские солдаты. В целом, командир подразделения охарактеризовал обстановку как «некритичную». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент к Курской области стягиваются иностранные наемники. В их числе военные из Польши, Франции и других стран. Об этом сообщил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много [на курском направлении]», — сказал Алаудинов в разговоре с военкором Семеном Пеговым. Сообщение опубликовано в telegram-канале последнего. До этого Алаудинов также говорил о наемниках из Грузии. В настоящий момент «Ахмат» работает в Курской области, где пытаются прорваться вглубь украинские солдаты. В целом, командир подразделения охарактеризовал обстановку как «некритичную».