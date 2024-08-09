Алаудинов: на курском направлении есть иностранные наемники из Франции и Польши

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В Курской области замечены иностранные наемники, заявил Апты Алаудинов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В настоящий момент к Курской области стягиваются иностранные наемники. В их числе военные из Польши, Франции и других стран. Об этом сообщил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много [на курском направлении]», — сказал Алаудинов в разговоре с военкором Семеном Пеговым. Сообщение опубликовано в telegram-канале последнего.

До этого Алаудинов также говорил о наемниках из Грузии. В настоящий момент «Ахмат» работает в Курской области, где пытаются прорваться вглубь украинские солдаты. В целом, командир подразделения охарактеризовал обстановку как «некритичную».

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В настоящий момент к Курской области стягиваются иностранные наемники. В их числе военные из Польши, Франции и других стран. Об этом сообщил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много [на курском направлении]», — сказал Алаудинов в разговоре с военкором Семеном Пеговым. Сообщение опубликовано в telegram-канале последнего. До этого Алаудинов также говорил о наемниках из Грузии. В настоящий момент «Ахмат» работает в Курской области, где пытаются прорваться вглубь украинские солдаты. В целом, командир подразделения охарактеризовал обстановку как «некритичную».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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