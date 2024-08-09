Алаудинов: на курском направлении есть иностранные наемники из Франции и Польши

В настоящий момент к Курской области стягиваются иностранные наемники. В их числе военные из Польши, Франции и других стран. Об этом сообщил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много [на курском направлении]», — сказал Алаудинов в разговоре с военкором Семеном Пеговым. Сообщение опубликовано в telegram-канале последнего.
До этого Алаудинов также говорил о наемниках из Грузии. В настоящий момент «Ахмат» работает в Курской области, где пытаются прорваться вглубь украинские солдаты. В целом, командир подразделения охарактеризовал обстановку как «некритичную».
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