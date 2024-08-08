Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ситуация в Курской области некритическая

08 августа 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил, что для ВС РФ привычно выбивать и уничтожать противника Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Ситуация в Курской области не является критической. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Противник зашел… Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами… Потом уже технику выгнал и уже зашел напрямую на территорию», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале . Он также выразил уверенность в способности российских военных «воевать с противником, выбивать противника и уничтожать его». Алаудинов опроверг информацию о том, что украинские военные намерены жестко оборонять занятые населенные пункты, и выразил мнение о том, что ВСУ сконцентрировали все свои ресурсы на атаке Курской области. Как только ВС РФ уничтожат эти ресурсы, Украине будет нечего противопоставить России, подчеркнул командир «Ахмата». Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Подробнее о ситуации в атакованном российском регионе — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация в Курской области не является критической. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Противник зашел… Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами… Потом уже технику выгнал и уже зашел напрямую на территорию», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале. Он также выразил уверенность в способности российских военных «воевать с противником, выбивать противника и уничтожать его». Алаудинов опроверг информацию о том, что украинские военные намерены жестко оборонять занятые населенные пункты, и выразил мнение о том, что ВСУ сконцентрировали все свои ресурсы на атаке Курской области. Как только ВС РФ уничтожат эти ресурсы, Украине будет нечего противопоставить России, подчеркнул командир «Ахмата». Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Подробнее о ситуации в атакованном российском регионе — в сюжете URA.RU.