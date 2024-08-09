Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что операция ВСУ под Курской областью курируется командованием штабов блока НАТО. Без участия альянса украинская армия была бы неспособна спланировать подобную атаку.
«Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много. Конечно, надо констатировать, что данная операция, она руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», — рассказал Алаудинов на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале WarGonzo. Администратором ресурса является военный корреспондент Семен Пегов.
Ранее американский телеканал CNN заявил, что Украина вторглась в Курскую область ради «громких заголовков». Журналисты уверены, что у украинского командования нет конкретной стратегической цели. ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются. Подробности об атаке украинской армии под Курском — в сюжете URA.RU.
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Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов считает, что операция ВСУ под Курской областью курируется командованием штабов блока НАТО. Без участия альянса украинская армия была бы неспособна спланировать подобную атаку. «Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много. Конечно, надо констатировать, что данная операция, она руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», — рассказал Алаудинов на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале WarGonzo. Администратором ресурса является военный корреспондент Семен Пегов. Ранее американский телеканал CNN заявил, что Украина вторглась в Курскую область ради «громких заголовков». Журналисты уверены, что у украинского командования нет конкретной стратегической цели. ВСУ атаковали российскую область 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются. Подробности об атаке украинской армии под Курском — в сюжете URA.RU.