Россиянина Петрова экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК

10 августа 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Экстрадицию Петрова подтвердили в Минюсте США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Имеющего гражданство России и Германии Артура Петрова экстрадировали в США с Кипра. Как сообщает Министерство юстиции США, он якобы участвовал в сети закупок компонентов для российского военно-промышленного комплекса в обход санкций. «Петров — гражданин России и Германии — сегодня впервые предстал перед федеральным судом после его экстрадиции из Республики Кипр за уголовные преступления, связанные с нарушениями экспортного контроля, контрабандой, мошенничеством… Петров, предположительно, участвовал в схеме по закупке американской микроэлектроники для российской компании, которая поставляет продукцию для военных страны», — сообщили в иностранном ведомстве. Сам Петров заявлял, что дело против него завели исходя из политических интересов. По словам гражданина РФ, американцы организовали преследование за то, что он «бизнесмен из России». На данный момент его обвиняют в преступлениях, однако вина еще не доказана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имеющего гражданство России и Германии Артура Петрова экстрадировали в США с Кипра. Как сообщает Министерство юстиции США, он якобы участвовал в сети закупок компонентов для российского военно-промышленного комплекса в обход санкций. «Петров — гражданин России и Германии — сегодня впервые предстал перед федеральным судом после его экстрадиции из Республики Кипр за уголовные преступления, связанные с нарушениями экспортного контроля, контрабандой, мошенничеством… Петров, предположительно, участвовал в схеме по закупке американской микроэлектроники для российской компании, которая поставляет продукцию для военных страны», — сообщили в иностранном ведомстве. Сам Петров заявлял, что дело против него завели исходя из политических интересов. По словам гражданина РФ, американцы организовали преследование за то, что он «бизнесмен из России». На данный момент его обвиняют в преступлениях, однако вина еще не доказана.