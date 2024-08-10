Коц заявил, что ВСУ сменили тактику в Курской области

Коц: ВСУ в Курской области обходят города по флангам и не зацикливаются на боях
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ВСУ изменили тактику в Курской области и пытаются обойти Суджу с фланга, заявил Александр Коц Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области ВСУ не зацикливаются на боях, особенно в Коренево и Судже. Украинские солдаты решили обойти населенные пункты по флангам, однако пока им не удается реализовать свою тактику. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

«Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов», — заявил Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент ВСУ не могут реализовать свою новую тактику. Украинская армия в регионе действует малыми маневровыми группами, без привлечения основных сил, отмечает Коц.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что украинская армия продвинулась в Курской области на 30 — 35 километров вперед по линии боевого соприкосновения. При этом заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные делают все, чтобы зачистить территории в Курской области от ВСУ, передает «Национальная служба новостей».

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В Курской области ВСУ не зацикливаются на боях, особенно в Коренево и Судже. Украинские солдаты решили обойти населенные пункты по флангам, однако пока им не удается реализовать свою тактику. Об этом сообщил военкор Александр Коц. «Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов», — заявил Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что на данный момент ВСУ не могут реализовать свою новую тактику. Украинская армия в регионе действует малыми маневровыми группами, без привлечения основных сил, отмечает Коц. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что украинская армия продвинулась в Курской области на 30 — 35 километров вперед по линии боевого соприкосновения. При этом заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные делают все, чтобы зачистить территории в Курской области от ВСУ, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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