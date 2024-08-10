Лукашенко: ВСУ продвинулись на 30-35 километров в Курской области

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Украина не готова к заключению мира с РФ, заявил Александр Лукашенко Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ в Курской области продвинулись на 30 — 35 километров вперед по линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Киев не готов к мирным переговорам с Россией.

«Два дня назад атака на Курском направлении, где они [ВСУ] продвинулись на несколько десятков километров, 30 — 35 уже сегодня. Окапываются там», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство БелТА. Белорусский глава добавил, что Украина не готова к миру и продолжает эскалацию конфликта. При этом в Минобороны России информацию не комментировали. Он также призвал граждан своей страны трудиться не покладая рук, чтобы избежать того, что происходит сейчас с Украиной.

Ранее белорусский президент сообщил, что украинская армия нарушила воздушное пространство страны, запустив свои беспилотники. Однако все дроны удалось сбить. В связи с этим Лукашенко пообещал принять ответные меры в отношении Киева.

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ВСУ в Курской области продвинулись на 30 — 35 километров вперед по линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Киев не готов к мирным переговорам с Россией. «Два дня назад атака на Курском направлении, где они [ВСУ] продвинулись на несколько десятков километров, 30 — 35 уже сегодня. Окапываются там», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство БелТА. Белорусский глава добавил, что Украина не готова к миру и продолжает эскалацию конфликта. При этом в Минобороны России информацию не комментировали. Он также призвал граждан своей страны трудиться не покладая рук, чтобы избежать того, что происходит сейчас с Украиной. Ранее белорусский президент сообщил, что украинская армия нарушила воздушное пространство страны, запустив свои беспилотники. Однако все дроны удалось сбить. В связи с этим Лукашенко пообещал принять ответные меры в отношении Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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