Лукашенко: ВСУ продвинулись на 30-35 километров в Курской области

ВСУ в Курской области продвинулись на 30 — 35 километров вперед по линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Киев не готов к мирным переговорам с Россией.
«Два дня назад атака на Курском направлении, где они [ВСУ] продвинулись на несколько десятков километров, 30 — 35 уже сегодня. Окапываются там», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство БелТА. Белорусский глава добавил, что Украина не готова к миру и продолжает эскалацию конфликта. При этом в Минобороны России информацию не комментировали. Он также призвал граждан своей страны трудиться не покладая рук, чтобы избежать того, что происходит сейчас с Украиной.
Ранее белорусский президент сообщил, что украинская армия нарушила воздушное пространство страны, запустив свои беспилотники. Однако все дроны удалось сбить. В связи с этим Лукашенко пообещал принять ответные меры в отношении Киева.
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ВСУ в Курской области продвинулись на 30 — 35 километров вперед по линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Киев не готов к мирным переговорам с Россией. «Два дня назад атака на Курском направлении, где они [ВСУ] продвинулись на несколько десятков километров, 30 — 35 уже сегодня. Окапываются там», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство БелТА. Белорусский глава добавил, что Украина не готова к миру и продолжает эскалацию конфликта. При этом в Минобороны России информацию не комментировали. Он также призвал граждан своей страны трудиться не покладая рук, чтобы избежать того, что происходит сейчас с Украиной. Ранее белорусский президент сообщил, что украинская армия нарушила воздушное пространство страны, запустив свои беспилотники. Однако все дроны удалось сбить. В связи с этим Лукашенко пообещал принять ответные меры в отношении Киева.