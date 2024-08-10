Лукашенко: ВСУ продвинулись на 30-35 километров в Курской области

10 августа 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Украина не готова к заключению мира с РФ, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ в Курской области продвинулись на 30 — 35 километров вперед по линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Киев не готов к мирным переговорам с Россией. «Два дня назад атака на Курском направлении, где они [ВСУ] продвинулись на несколько десятков километров, 30 — 35 уже сегодня. Окапываются там», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство БелТА. Белорусский глава добавил, что Украина не готова к миру и продолжает эскалацию конфликта. При этом в Минобороны России информацию не комментировали. Он также призвал граждан своей страны трудиться не покладая рук, чтобы избежать того, что происходит сейчас с Украиной. Ранее белорусский президент сообщил, что украинская армия нарушила воздушное пространство страны, запустив свои беспилотники. Однако все дроны удалось сбить. В связи с этим Лукашенко пообещал принять ответные меры в отношении Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ в Курской области продвинулись на 30 — 35 километров вперед по линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Киев не готов к мирным переговорам с Россией. «Два дня назад атака на Курском направлении, где они [ВСУ] продвинулись на несколько десятков километров, 30 — 35 уже сегодня. Окапываются там», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство БелТА. Белорусский глава добавил, что Украина не готова к миру и продолжает эскалацию конфликта. При этом в Минобороны России информацию не комментировали. Он также призвал граждан своей страны трудиться не покладая рук, чтобы избежать того, что происходит сейчас с Украиной. Ранее белорусский президент сообщил, что украинская армия нарушила воздушное пространство страны, запустив свои беспилотники. Однако все дроны удалось сбить. В связи с этим Лукашенко пообещал принять ответные меры в отношении Киева.