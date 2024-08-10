«Заели насекомые»: клопы и тараканы атаковали курорты на Черном море

MK: туристы пожаловались на клопов и тараканов в гостиничных номерах

10 августа 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Отдыхающие на черноморских курортах пожаловались на наличие клопов и тараканов в номерах, передает MK.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Туристы, приезжающие на отдых на Черном побережье, начали жаловаться на клопов и тараканов в гостиничных номерах. В частности, такую проблему отметили отдыхающие на курорте в Анапе и Лоо. «Мы с мужем всю ночь не могли уснуть, сперва даже не поняли из-за чего. Все время что-то чесалось. А утром увидели на теле характерные пятнышки, изучили постель и обнаружили несколько клопов! И на матрасе, и под матрасом, и даже на стенах комнаты», — поделилась туристка из Анапы Алина с изданием MK.RU . Она отметила, что ночь в таком отеле стоит 7500 рублей на двоих. О подобной проблеме сообщили отдыхающие из Лоо, которые сняли квартиру. «Каждое утро, когда мы вставали, и каждый вечер, когда возвращались с пляжа или с прогулок, дома нас встречала дружная компания тараканов. Они бродили всюду — на кухне, в ванной и туалете, заглядывали также в спальню и на балкон», — поделился глава семьи из Москвы. По его словам, хозяин квартиры никак не поспособствовал решению ситуации. Ранее российские туристы пожаловались на массовое отравление в Адлере. Каждый второй турист здесь страдает от диареи и рвоты в первые дни отпуска, заявила читательница URA.RU, чья семья заразилась ротавирусом. Она сообщила, что ротавирус везде — в море, бассейне, на пляже. Люди заезжают в отели и уже на следующий день лежат с симптомами отравления, поделилась она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристы, приезжающие на отдых на Черном побережье, начали жаловаться на клопов и тараканов в гостиничных номерах. В частности, такую проблему отметили отдыхающие на курорте в Анапе и Лоо. «Мы с мужем всю ночь не могли уснуть, сперва даже не поняли из-за чего. Все время что-то чесалось. А утром увидели на теле характерные пятнышки, изучили постель и обнаружили несколько клопов! И на матрасе, и под матрасом, и даже на стенах комнаты», — поделилась туристка из Анапы Алина с изданием MK.RU. Она отметила, что ночь в таком отеле стоит 7500 рублей на двоих. О подобной проблеме сообщили отдыхающие из Лоо, которые сняли квартиру. «Каждое утро, когда мы вставали, и каждый вечер, когда возвращались с пляжа или с прогулок, дома нас встречала дружная компания тараканов. Они бродили всюду — на кухне, в ванной и туалете, заглядывали также в спальню и на балкон», — поделился глава семьи из Москвы. По его словам, хозяин квартиры никак не поспособствовал решению ситуации. Ранее российские туристы пожаловались на массовое отравление в Адлере. Каждый второй турист здесь страдает от диареи и рвоты в первые дни отпуска, заявила читательница URA.RU, чья семья заразилась ротавирусом. Она сообщила, что ротавирус везде — в море, бассейне, на пляже. Люди заезжают в отели и уже на следующий день лежат с симптомами отравления, поделилась она.