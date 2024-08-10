РВ: ВСУ по соцсетям пытаются найти координаты техники ВС РФ в Курской области

10 августа 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Украинские бойцы используют соцсети для отслеживания и поражения бронетехники ВС РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курскую область надвигает колонна бронетехники ВС РФ. Украинские военные через соцсети пытаются выяснить их координаты и впоследствии нанести удар. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Противник отслеживает соцсети в поиске движения колонн российской техники в сторону Курской области. [Они проводят мониторинг] для нанесения ударов», — сообщают военкоры. Они отмечают, что украинские бойцы якобы нашли в Tik Tok видео с движением военной техники. Ранее российские военкоры «Русской весны» сообщили о взломе камер на дорогах Курской области украинскими силами. В Минобороны РФ об этом официально не сообщали. Информация с камер видеонаблюдения может помочь ВСУ вычислить направление колонны бронетехники РФ, писали военкоры. Отмечается, что в их число входят: РСЗО «Град», артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курскую область надвигает колонна бронетехники ВС РФ. Украинские военные через соцсети пытаются выяснить их координаты и впоследствии нанести удар. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Противник отслеживает соцсети в поиске движения колонн российской техники в сторону Курской области. [Они проводят мониторинг] для нанесения ударов», — сообщают военкоры. Они отмечают, что украинские бойцы якобы нашли в Tik Tok видео с движением военной техники. Ранее российские военкоры «Русской весны» сообщили о взломе камер на дорогах Курской области украинскими силами. В Минобороны РФ об этом официально не сообщали. Информация с камер видеонаблюдения может помочь ВСУ вычислить направление колонны бронетехники РФ, писали военкоры. Отмечается, что в их число входят: РСЗО «Град», артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника.