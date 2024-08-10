МЧС: из Курской области эвакуированы более 76 тысяч человек из-за атаки ВСУ

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В Курской области продолжается эвакуация из приграничных районов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Из приграничных районов Курской области, в которых идут боевые действия с ВСУ, эвакуированы более 76 тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Артем Шаров.

«На сегодня [из Курской области] расселили 76 тысяч человек. В 26 пунктах временного размещения (ПВР) в Курске — около 4 тысяч, остальные — у родственников в других регионах», — заявил Артем Шаров. Его слова приводит курская телерадиокомпания «Сейм».

Он добавил, что около 60 ПВР развернуты в восьми регионах РФ. А в Подмосковье находятся почти 500 человек из Курской области.

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Из приграничных районов Курской области, в которых идут боевые действия с ВСУ, эвакуированы более 76 тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Артем Шаров. «На сегодня [из Курской области] расселили 76 тысяч человек. В 26 пунктах временного размещения (ПВР) в Курске — около 4 тысяч, остальные — у родственников в других регионах», — заявил Артем Шаров. Его слова приводит курская телерадиокомпания «Сейм». Он добавил, что около 60 ПВР развернуты в восьми регионах РФ. А в Подмосковье находятся почти 500 человек из Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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