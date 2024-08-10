МЧС: из Курской области эвакуированы более 76 тысяч человек из-за атаки ВСУ

10 августа 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

В Курской области продолжается эвакуация из приграничных районов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Из приграничных районов Курской области, в которых идут боевые действия с ВСУ, эвакуированы более 76 тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Артем Шаров. «На сегодня [из Курской области] расселили 76 тысяч человек. В 26 пунктах временного размещения (ПВР) в Курске — около 4 тысяч, остальные — у родственников в других регионах», — заявил Артем Шаров. Его слова приводит курская телерадиокомпания «Сейм». Он добавил, что около 60 ПВР развернуты в восьми регионах РФ. А в Подмосковье находятся почти 500 человек из Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из приграничных районов Курской области, в которых идут боевые действия с ВСУ, эвакуированы более 76 тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Артем Шаров. «На сегодня [из Курской области] расселили 76 тысяч человек. В 26 пунктах временного размещения (ПВР) в Курске — около 4 тысяч, остальные — у родственников в других регионах», — заявил Артем Шаров. Его слова приводит курская телерадиокомпания «Сейм». Он добавил, что около 60 ПВР развернуты в восьми регионах РФ. А в Подмосковье находятся почти 500 человек из Курской области.