МЧС: из Курской области эвакуированы более 76 тысяч человек из-за атаки ВСУ

В Курской области продолжается эвакуация из приграничных районов
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Из приграничных районов Курской области, в которых идут боевые действия с ВСУ, эвакуированы более 76 тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России Артем Шаров.
«На сегодня [из Курской области] расселили 76 тысяч человек. В 26 пунктах временного размещения (ПВР) в Курске — около 4 тысяч, остальные — у родственников в других регионах», — заявил Артем Шаров. Его слова приводит курская телерадиокомпания «Сейм».
Он добавил, что около 60 ПВР развернуты в восьми регионах РФ. А в Подмосковье находятся почти 500 человек из Курской области.
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