Россия вывезла из Курской области в Подмосковье почти 500 человек

Из Курской области в Подмосковье прибыло 422 человека, из них 330 человек — это дети. Также из региона был эвакуирован дом престарелых, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы отправили первые 15 автобусов, честно говоря, заранее, потому что до конца не понимали, знали, что это для детей. Соответственно, через двое суток мы приняли всего 424 человека», — заявил Воробьев, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что среди этого количества людей 330 человек — это дети, 50 — их сопровождающие, а еще 50 — престарелые. Также губернатор Московской области отметил, что в Курской области был эвакуирован дом престарелых, людей из него перевели в Егорьевск.
Ранее ВСУ напали на приграничную территорию Курской области. Губернатор Алексей Смирнов сообщил, что в регионе был введен режим КТО из-за повышенного уровня диверсионно-террористических угроз с украинской стороны. Более подробно о ситуации в Курской области в сюжете URA.RU.
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