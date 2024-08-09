09 августа 2024

Родители ХМАО рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу

SuperJob: родители в ХМАО потратят около 12 тысяч рублей на подготовку к школе
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость сборов ребенка в школу в ХМАО составляет 12 тысяч рублей
Средняя стоимость сборов ребенка в школу в ХМАО составляет 12 тысяч рублей Фото:

В 2024 году расходы на сборы ребенка в школу составят в ХМАО в среднем 12 тысяч рублей. Такие данные следуют из опроса SuperJob.

«Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак — подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга... В Ханты-Мансийском АО траты в этом году обойдутся в 12 тысяч рублей на ребенка», — рассказали URA.RU аналитики сервиса.

В среднем, сумма затрат увеличилась на 10%, по сравнению с прошлым годом. При этом, согласно результатам опроса, почти 9% российских семей берут кредиты, чтобы подготовить детей к школе.

Самая минимальная стоимость «собранного рюкзака»» в ХМАО на 2023 год составляла 1850 рублей. В него входил сам рюкзак, 10 тетрадей, ручки, краски, альбом, дневник, пенал, цветные и простые карандаши.

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В 2024 году расходы на сборы ребенка в школу составят в ХМАО в среднем 12 тысяч рублей. Такие данные следуют из опроса SuperJob. «Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак — подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга... В Ханты-Мансийском АО траты в этом году обойдутся в 12 тысяч рублей на ребенка», — рассказали URA.RU аналитики сервиса. В среднем, сумма затрат увеличилась на 10%, по сравнению с прошлым годом. При этом, согласно результатам опроса, почти 9% российских семей берут кредиты, чтобы подготовить детей к школе. Самая минимальная стоимость «собранного рюкзака»» в ХМАО на 2023 год составляла 1850 рублей. В него входил сам рюкзак, 10 тетрадей, ручки, краски, альбом, дневник, пенал, цветные и простые карандаши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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