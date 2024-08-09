Родители ХМАО рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу

В 2024 году расходы на сборы ребенка в школу составят в ХМАО в среднем 12 тысяч рублей. Такие данные следуют из опроса SuperJob.
«Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак — подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга... В Ханты-Мансийском АО траты в этом году обойдутся в 12 тысяч рублей на ребенка», — рассказали URA.RU аналитики сервиса.
В среднем, сумма затрат увеличилась на 10%, по сравнению с прошлым годом. При этом, согласно результатам опроса, почти 9% российских семей берут кредиты, чтобы подготовить детей к школе.
Самая минимальная стоимость «собранного рюкзака»» в ХМАО на 2023 год составляла 1850 рублей. В него входил сам рюкзак, 10 тетрадей, ручки, краски, альбом, дневник, пенал, цветные и простые карандаши.
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