Сколько стоит собрать рюкзак школьнику в ХМАО. Инфографика

Самый дешевый набор школьных принадлежностей в ХМАО стоит около 2 000 рублей

10 августа 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Минимальный набор школьных принадлежностей с рюкзаком и канцелярией в 2 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе минимальный набор школьных принадлежностей с рюкзаком и канцелярией для детей обойдется почти в две тысячи рублей. Стоимость покупок URA.RU посчитало на основе цен в югорских магазинах. «Стоимость самых дешевых рюкзаков начинается с 600 рублей», — следует из информации на сайте «Спортмастера». Комплект из десяти тетрадей обойдется около 500 рублей в магазинах «Бюро». А пенал, ручки и простые карандаши стоят 300 рублей. Самый дешевый альбом для рисования выйдет в 50 рублей, а цветные карандаши и краски — 300 рублей. Стоимость дневников на будущий год начинается со 100 рублей. Всего минимальная стоимость рюкзака с канцелярией обойдется югорчанам в 1850 рублей. Ранее URA.RU посчитало, сколько в ХМАО стоит самый дешевый базовый набор школьной формы. Агентство также публиковало инфографику с ценами. Минимальный набор школьных принадлежностей Фото: URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе минимальный набор школьных принадлежностей с рюкзаком и канцелярией для детей обойдется почти в две тысячи рублей. Стоимость покупок URA.RU посчитало на основе цен в югорских магазинах. «Стоимость самых дешевых рюкзаков начинается с 600 рублей», — следует из информации на сайте «Спортмастера». Комплект из десяти тетрадей обойдется около 500 рублей в магазинах «Бюро». А пенал, ручки и простые карандаши стоят 300 рублей. Самый дешевый альбом для рисования выйдет в 50 рублей, а цветные карандаши и краски — 300 рублей. Стоимость дневников на будущий год начинается со 100 рублей. Всего минимальная стоимость рюкзака с канцелярией обойдется югорчанам в 1850 рублей. Ранее URA.RU посчитало, сколько в ХМАО стоит самый дешевый базовый набор школьной формы. Агентство также публиковало инфографику с ценами.