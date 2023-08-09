В Ханты-Мансийском автономном округе минимальный набор школьных принадлежностей с рюкзаком и канцелярией для детей обойдется почти в две тысячи рублей. Стоимость покупок URA.RU посчитало на основе цен в югорских магазинах.
«Стоимость самых дешевых рюкзаков начинается с 600 рублей», — следует из информации на сайте «Спортмастера». Комплект из десяти тетрадей обойдется около 500 рублей в магазинах «Бюро». А пенал, ручки и простые карандаши стоят 300 рублей.
Самый дешевый альбом для рисования выйдет в 50 рублей, а цветные карандаши и краски — 300 рублей. Стоимость дневников на будущий год начинается со 100 рублей. Всего минимальная стоимость рюкзака с канцелярией обойдется югорчанам в 1850 рублей.
Ранее URA.RU посчитало, сколько в ХМАО стоит самый дешевый базовый набор школьной формы. Агентство также публиковало инфографику с ценами.
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