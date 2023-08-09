09 августа 2023

Сколько стоит собрать рюкзак школьнику в ХМАО. Инфографика

Самый дешевый набор школьных принадлежностей в ХМАО стоит около 2 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная ярмарка на Центральном рынке. Курган, рюкзаки, центральный рынок, школьницы, девочки, дети, рынок, школьная ярмарка, школьный рюкзак, учебная форма
Минимальный набор школьных принадлежностей с рюкзаком и канцелярией в 2 000 рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе минимальный набор школьных принадлежностей с рюкзаком и канцелярией для детей обойдется почти в две тысячи рублей. Стоимость покупок URA.RU посчитало на основе цен в югорских магазинах.

«Стоимость самых дешевых рюкзаков начинается с 600 рублей», — следует из информации на сайте «Спортмастера». Комплект из десяти тетрадей обойдется около 500 рублей в магазинах «Бюро». А пенал, ручки и простые карандаши стоят 300 рублей.

Самый дешевый альбом для рисования выйдет в 50 рублей, а цветные карандаши и краски — 300 рублей. Стоимость дневников на будущий год начинается со 100 рублей. Всего минимальная стоимость рюкзака с канцелярией обойдется югорчанам в 1850 рублей.

Ранее URA.RU посчитало, сколько в ХМАО стоит самый дешевый базовый набор школьной формы. Агентство также публиковало инфографику с ценами.

Минимальный набор школьных принадлежностей
Минимальный набор школьных принадлежностей
Фото:

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В Ханты-Мансийском автономном округе минимальный набор школьных принадлежностей с рюкзаком и канцелярией для детей обойдется почти в две тысячи рублей. Стоимость покупок URA.RU посчитало на основе цен в югорских магазинах. «Стоимость самых дешевых рюкзаков начинается с 600 рублей», — следует из информации на сайте «Спортмастера». Комплект из десяти тетрадей обойдется около 500 рублей в магазинах «Бюро». А пенал, ручки и простые карандаши стоят 300 рублей. Самый дешевый альбом для рисования выйдет в 50 рублей, а цветные карандаши и краски — 300 рублей. Стоимость дневников на будущий год начинается со 100 рублей. Всего минимальная стоимость рюкзака с канцелярией обойдется югорчанам в 1850 рублей. Ранее URA.RU посчитало, сколько в ХМАО стоит самый дешевый базовый набор школьной формы. Агентство также публиковало инфографику с ценами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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