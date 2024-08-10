Baza: пять человек пострадали после падения ракеты на дом в Курске

После падения ракеты 30 человек эвакуировали
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курсе пострадали пять человек после попадания сбитой ракеты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Пять человек пострадали после падения сбитой ракеты на жилой дом в Курске», — передает telegram-канал. Уточняется, что из дома эвакуированы 30 человек. В результате падения ракеты разрушен фасад дома.
Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске. На месте находятся оперативные службы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минздрав Курска. Ответ ожидается.
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