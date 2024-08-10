10 августа 2024

Baza: пять человек пострадали после падения ракеты на дом в Курске

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После падения ракеты 30 человек эвакуировали Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курсе пострадали пять человек после попадания сбитой ракеты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Пять человек пострадали после падения сбитой ракеты на жилой дом в Курске», — передает telegram-канал. Уточняется, что из дома эвакуированы 30 человек. В результате падения ракеты разрушен фасад дома.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске. На месте находятся оперативные службы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минздрав Курска. Ответ ожидается.

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В Курсе пострадали пять человек после попадания сбитой ракеты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Пять человек пострадали после падения сбитой ракеты на жилой дом в Курске», — передает telegram-канал. Уточняется, что из дома эвакуированы 30 человек. В результате падения ракеты разрушен фасад дома. Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске. На месте находятся оперативные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минздрав Курска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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