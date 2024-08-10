10 августа 2024

В Курской области ускорят эвакуацию из Беловского района

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, пожарные, мчс россии
МЧС по региону сообщило о ликвидации пожара Фото:
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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию. Об этом он заявил в telegram-канале.

«Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются. Смирнов также заявил, что в Курске действует ракетная опасность.

МЧС по региону сообщило о ликвидации пожара на месте падения ракеты. Из дома эвакуированы 30 человек. В результате падения ракеты разрушен фасад дома. 13 человек пострадали, два из них в тяжелом состоянии.

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию. Об этом он заявил в telegram-канале. «Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются. Смирнов также заявил, что в Курске действует ракетная опасность. МЧС по региону сообщило о ликвидации пожара на месте падения ракеты. Из дома эвакуированы 30 человек. В результате падения ракеты разрушен фасад дома. 13 человек пострадали, два из них в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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