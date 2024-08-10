В Курской области ускорят эвакуацию из Беловского района

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию. Об этом он заявил в telegram-канале.
«Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются. Смирнов также заявил, что в Курске действует ракетная опасность.
МЧС по региону сообщило о ликвидации пожара на месте падения ракеты. Из дома эвакуированы 30 человек. В результате падения ракеты разрушен фасад дома. 13 человек пострадали, два из них
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