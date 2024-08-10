В Курской области ускорят эвакуацию из Беловского района

11 августа 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

МЧС по региону сообщило о ликвидации пожара Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию. Об этом он заявил в telegram-канале. «Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются. Смирнов также заявил, что в Курске действует ракетная опасность. МЧС по региону сообщило о ликвидации пожара на месте падения ракеты. Из дома эвакуированы 30 человек. В результате падения ракеты разрушен фасад дома. 13 человек пострадали, два из них в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил главе Беловского района ускорить эвакуацию. Об этом он заявил в telegram-канале. «Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметил, что нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются. Смирнов также заявил, что в Курске действует ракетная опасность. МЧС по региону сообщило о ликвидации пожара на месте падения ракеты. Из дома эвакуированы 30 человек. В результате падения ракеты разрушен фасад дома. 13 человек пострадали, два из них в тяжелом состоянии.