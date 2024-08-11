Психиатр перечислила типажи мужчин, которые отпугивают девушек

Скуф (мужчина средних лет, не следящий за собой), агрессивный брутал и красавчик отталкивают девушек. Об этом рассказала психиатр-нарколог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Кристина Владыкина.
По мнению психиатра, так называемым скуфам не давали быть собой, их подавляли, что привело к низкой самооценке. «Этих людей не научили видеть важность в их подлинных желаниях, удовлетворять свои потребности здоровым способом. Они копят внутреннее напряжение от этих незакрытых потребностей, заедают его, отчего набирают вес. С той же целью злоупотребляют алкоголем, уходят в мир виртуальных игр, так как это приносит временное облегчение», — поделилась с изданием «Известия» Владыкина про скуфов.
Что касается агрессивного брутала, то он чаще всего ведет себя так из-за защитного оборонительного поверхностного слоя, пытаясь спрятать свою уязвимость и непроработанную боль. Такое поведение возможно из-за того, что к ребенку в детстве также относились.
Если говорить про красавчика, то многие девушки опасаются такого «вида» парней, чтобы не столкнуться с высокомерным поведением «Апполона». Подобные люди будут затмевать и оставлять своих партнерш в тени.
По мнению свахи Анны Осиповой, стоит опасаться жлобов, которые с самого начала экономят на цветах и ресторанах. Также в эти ряды входят «маменькины сынки», которые тоже отталкивают современных женщин. При этом она считает, что скуф вполне подойдет для размеренной, обычной жизни. Поскольку далеко не все скуфы злоупотребляют спиртным и тунеядствуют, сказала Осипова.
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