Гладков сообщил тревожную информацию об обстановке в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область 36 раз за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ обстреляли Белгородскую область 39 раз за ночь, заявил Гладков
ВСУ обстреляли Белгородскую область 39 раз за ночь, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область 36 раз за сутки. Украинские военные пытались совершить удар по региону с помощью беспилотников, область пережила 46 атак БПЛА. О тревожной обстановке в Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Тревожные сутки для всей Белгородской области. 39 обстрелов, 46 атак беспилотников. Тревожная ночь для жителей Красноружского района. Всех следим за событиями в Курской области. Поступила ночью тревожная информация», — сообщил Гладков. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По словам губернатора, многие жители Красной Руги и окрестных сел самостоятельно решили покинуть свои дома. Гладков выразил надежду на возвращение жителей домой и заверил, что при угрозе жизни населения все необходимые меры по эвакуации будут приняты.

ВСУ продолжает обстреливать Белгородскую область. По словам губернатора, украинские военные заходили в Белгородское село и удерживали там двух местных жителей. Гладков отметил, что сейчас гражданским ничего не угрожает, они находятся с родными, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ обстреляли Белгородскую область 36 раз за сутки. Украинские военные пытались совершить удар по региону с помощью беспилотников, область пережила 46 атак БПЛА. О тревожной обстановке в Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Тревожные сутки для всей Белгородской области. 39 обстрелов, 46 атак беспилотников. Тревожная ночь для жителей Красноружского района. Всех следим за событиями в Курской области. Поступила ночью тревожная информация», — сообщил Гладков. Об этом он написал в своем telegram-канале. По словам губернатора, многие жители Красной Руги и окрестных сел самостоятельно решили покинуть свои дома. Гладков выразил надежду на возвращение жителей домой и заверил, что при угрозе жизни населения все необходимые меры по эвакуации будут приняты. ВСУ продолжает обстреливать Белгородскую область. По словам губернатора, украинские военные заходили в Белгородское село и удерживали там двух местных жителей. Гладков отметил, что сейчас гражданским ничего не угрожает, они находятся с родными, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...