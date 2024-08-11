Гладков сообщил тревожную информацию об обстановке в Белгородской области

ВСУ обстреляли Белгородскую область 36 раз за сутки. Украинские военные пытались совершить удар по региону с помощью беспилотников, область пережила 46 атак БПЛА. О тревожной обстановке в Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Тревожные сутки для всей Белгородской области. 39 обстрелов, 46 атак беспилотников. Тревожная ночь для жителей Красноружского района. Всех следим за событиями в Курской области. Поступила ночью тревожная информация», — сообщил Гладков. Об этом он написал в своем telegram-канале.
По словам губернатора, многие жители Красной Руги и окрестных сел самостоятельно решили покинуть свои дома. Гладков выразил надежду на возвращение жителей домой и заверил, что при угрозе жизни населения все необходимые меры по эвакуации будут приняты.
ВСУ продолжает обстреливать Белгородскую область. По словам губернатора, украинские военные заходили в Белгородское село и удерживали там двух местных жителей. Гладков отметил, что сейчас гражданским ничего не угрожает, они находятся с родными, передает 360.ru.
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