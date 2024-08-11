Над Курской областью уничтожили ракету «Точка-У»

Над Курской областью сбита украинская ракета «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты „Точка-У“ уничтожены над территорией Курской области», — написали представители Минобороны в telegram-канале. Кроме того, 16 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, три — над Белгородской областью и по одному над территориями Брянской и Орловской областей.
В Курской области продолжаются боевые действия. Оттуда выезжает мирное население. Также уезжают люди из Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ночью 11 августа после падения ракеты ВСУ был поврежден жилой дом в Курске. 13 человек получили травмы.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Над Курской областью сбита украинская ракета «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты „Точка-У“ уничтожены над территорией Курской области», — написали представители Минобороны в telegram-канале. Кроме того, 16 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, три — над Белгородской областью и по одному над территориями Брянской и Орловской областей. В Курской области продолжаются боевые действия. Оттуда выезжает мирное население. Также уезжают люди из Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ночью 11 августа после падения ракеты ВСУ был поврежден жилой дом в Курске. 13 человек получили травмы.