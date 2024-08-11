Над Курской областью уничтожили ракету «Точка-У»

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер,  stock
Дежурные средства ПВО сбили 14 украинских БПЛА и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Над Курской областью сбита украинская ракета «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты „Точка-У“ уничтожены над территорией Курской области», — написали представители Минобороны в telegram-канале. Кроме того, 16 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, три — над Белгородской областью и по одному над территориями Брянской и Орловской областей.

В Курской области продолжаются боевые действия. Оттуда выезжает мирное население. Также уезжают люди из Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ночью 11 августа после падения ракеты ВСУ был поврежден жилой дом в Курске. 13 человек получили травмы.

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Над Курской областью сбита украинская ракета «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре тактические ракеты „Точка-У“ уничтожены над территорией Курской области», — написали представители Минобороны в telegram-канале. Кроме того, 16 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, три — над Белгородской областью и по одному над территориями Брянской и Орловской областей. В Курской области продолжаются боевые действия. Оттуда выезжает мирное население. Также уезжают люди из Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ночью 11 августа после падения ракеты ВСУ был поврежден жилой дом в Курске. 13 человек получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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