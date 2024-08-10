На ВИЗе в Екатеринбурге нашли мумию

11 августа 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Мумию обнаружили в подвале дома (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верх-Исетском районе Екатеринбурга нашли мумифицированный труп. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Подвал дома по ул. Заводская, 7. Предположительно, бомж. Умер четыре-шесть месяцев назад», — поделился собеседник. По его словам, о страшной находке сообщил горожанин, искавший пропавшего друга из Башкирии. Он ли это, неясно — личность умершего только придется установить. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга нашли мумифицированный труп. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Подвал дома по ул. Заводская, 7. Предположительно, бомж. Умер четыре-шесть месяцев назад», — поделился собеседник. По его словам, о страшной находке сообщил горожанин, искавший пропавшего друга из Башкирии. Он ли это, неясно — личность умершего только придется установить. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.