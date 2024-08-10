10 августа 2024

На ВИЗе в Екатеринбурге нашли мумию

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Убежище на угольной шахте имени Челюскинцев в Петровском районе. ДНР, Донецк, подвал, убежище, спуск в подвал
Мумию обнаружили в подвале дома (фото из архива) Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга нашли мумифицированный труп. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«Подвал дома по ул. Заводская, 7. Предположительно, бомж. Умер четыре-шесть месяцев назад», — поделился собеседник. По его словам, о страшной находке сообщил горожанин, искавший пропавшего друга из Башкирии. Он ли это, неясно — личность умершего только придется установить.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга нашли мумифицированный труп. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Подвал дома по ул. Заводская, 7. Предположительно, бомж. Умер четыре-шесть месяцев назад», — поделился собеседник. По его словам, о страшной находке сообщил горожанин, искавший пропавшего друга из Башкирии. Он ли это, неясно — личность умершего только придется установить. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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