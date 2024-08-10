Рядом с местом пожара расположены деревянные частные дома и многоэтажки
В Салехарде (ЯНАО) на улице Республики загорелись мусорные баки на контейнерной площадке среди многоэтажных домов. О ЧП в соцсети сообщили очевидцы.
«По адресу улицы Республики 77 загорелся мусорный бак», — сообщает telegram-канал «Салехард сити». Рядом с местом возгорания расположены несколько многоэтажных домов, а также деревянные частные дома.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!