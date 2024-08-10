10 августа 2024
09 августа 2024

В ЯНАО горят мусорные баки вблизи многоэтажек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с местом пожара расположены деревянные частные дома и многоэтажки
Рядом с местом пожара расположены деревянные частные дома и многоэтажки Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на улице Республики загорелись мусорные баки на контейнерной площадке среди многоэтажных домов. О ЧП в соцсети сообщили очевидцы.

«По адресу улицы Республики 77 загорелся мусорный бак», — сообщает telegram-канал «Салехард сити». Рядом с местом возгорания расположены несколько многоэтажных домов, а также деревянные частные дома.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Салехарде (ЯНАО) на улице Республики загорелись мусорные баки на контейнерной площадке среди многоэтажных домов. О ЧП в соцсети сообщили очевидцы. «По адресу улицы Республики 77 загорелся мусорный бак», — сообщает telegram-канал «Салехард сити». Рядом с местом возгорания расположены несколько многоэтажных домов, а также деревянные частные дома. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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