Большие грибы лисички попадаются курганцам в лесах
В Частоозерском округе Курганской области жители нашли в лесу огромный гриб. Об этом URA.RU сообщили любители «тихой охоты».
«Гриб лисичку размером 29 сантиметров нашли в лесах Частоозерского округа. Лисичек такой величины здесь давно не встречали», — говорится в сообщении грибников.
Ранее курганцы насобирали белых грибов недалеко от поселка Новый Просвет Кетовского округа. Однако выяснилось, что из-за дождливой погоды лесной урожай весь был червивым.
Огромный гриб был найден в Частоозерье
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