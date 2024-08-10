10 августа 2024
09 августа 2024

Курганцы нашли гигантский гриб лисичку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Большие грибы лисички попадаются курганцам в лесах
Большие грибы лисички попадаются курганцам в лесах Фото:

В Частоозерском округе Курганской области жители нашли в лесу огромный гриб. Об этом URA.RU сообщили любители «тихой охоты».

«Гриб лисичку размером 29 сантиметров нашли в лесах Частоозерского округа. Лисичек такой величины здесь давно не встречали», — говорится в сообщении грибников.

Ранее курганцы насобирали белых грибов недалеко от поселка Новый Просвет Кетовского округа. Однако выяснилось, что из-за дождливой погоды лесной урожай весь был червивым.

Огромный гриб был найден в Частоозерье
Огромный гриб был найден в Частоозерье
Фото:

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В Частоозерском округе Курганской области жители нашли в лесу огромный гриб. Об этом URA.RU сообщили любители «тихой охоты». «Гриб лисичку размером 29 сантиметров нашли в лесах Частоозерского округа. Лисичек такой величины здесь давно не встречали», — говорится в сообщении грибников. Ранее курганцы насобирали белых грибов недалеко от поселка Новый Просвет Кетовского округа. Однако выяснилось, что из-за дождливой погоды лесной урожай весь был червивым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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