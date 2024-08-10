10 августа 2024
09 августа 2024

В Сургуте у пациентов кардиодиспансера массовая вспышка сальмонеллеза

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заражение сальмонеллезом выявили минимум у 90 пациентов кардиодиспансера
Заражение сальмонеллезом выявили минимум у 90 пациентов кардиодиспансера Фото:

В Сургуте (ХМАО) порядка 90 пациентов кардиодиспансера заразились сальмонеллезом. Источник URA.RU, близкий к сфере здравоохранения, сообщил, что признаки заражения кишечной инфекцией появились у югорчан после ужина 9 августа.

«В окружном кардиодиспансере зафиксирован факт массового заражения сальмонеллезом у пациентов. Пострадало порядка 90 человек. После ужина 9 августа у пациентов появились признаки заражения кишечной инфекцией», — сообщил источник.

Он также уточнил, что возраст заболевших составляет от 20 до 84 лет. Всего в момент вспышки опасной инфекции на лечении в стационаре находилось 203 пациента. В департаменте здравоохранения ХМАО заявили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) порядка 90 пациентов кардиодиспансера заразились сальмонеллезом. Источник URA.RU, близкий к сфере здравоохранения, сообщил, что признаки заражения кишечной инфекцией появились у югорчан после ужина 9 августа. «В окружном кардиодиспансере зафиксирован факт массового заражения сальмонеллезом у пациентов. Пострадало порядка 90 человек. После ужина 9 августа у пациентов появились признаки заражения кишечной инфекцией», — сообщил источник. Он также уточнил, что возраст заболевших составляет от 20 до 84 лет. Всего в момент вспышки опасной инфекции на лечении в стационаре находилось 203 пациента. В департаменте здравоохранения ХМАО заявили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...