В Сургуте у пациентов кардиодиспансера массовая вспышка сальмонеллеза

В Сургуте (ХМАО) порядка 90 пациентов кардиодиспансера заразились сальмонеллезом. Источник URA.RU, близкий к сфере здравоохранения, сообщил, что признаки заражения кишечной инфекцией появились у югорчан после ужина 9 августа.
«В окружном кардиодиспансере зафиксирован факт массового заражения сальмонеллезом у пациентов. Пострадало порядка 90 человек. После ужина 9 августа у пациентов появились признаки заражения кишечной инфекцией», — сообщил источник.
Он также уточнил, что возраст заболевших составляет от 20 до 84 лет. Всего в момент вспышки опасной инфекции на лечении в стационаре находилось 203 пациента. В департаменте здравоохранения ХМАО заявили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.
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